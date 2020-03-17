Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19. Меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Московского патриархата.
«Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество принимаются < …> правила, составленные с учетом канонической и богослужебной традиции РПЦ»,— говорится в сообщении.
Для борьбы с распространением COVID-19 в РПЦ предложили:
после каждого причастника ложечку обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды»;
«запивку» давать только в одноразовой посуде;
для раздачи просфор использовать одноразовые гигиенические перчатки;
крещение проводить только индивидуально с дезинфекцией купели;
для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением;
сотрудникам приходов, подворий и монастырей соблюдать общие меры гигиены, дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа, измерять температуру перед началом трудового дня;
регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане.
По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших власти страны приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая.
Источник: Коммерсант