Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса

По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших власти страны приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая

РПЦ тоже решило бороться с коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19. Меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Московского патриархата.

«Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество принимаются < …> правила, составленные с учетом канонической и богослужебной традиции РПЦ»,— говорится в сообщении.

Для борьбы с распространением COVID-19 в РПЦ предложили:

после каждого причастника ложечку обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды»;

«запивку» давать только в одноразовой посуде;

для раздачи просфор использовать одноразовые гигиенические перчатки;

крещение проводить только индивидуально с дезинфекцией купели;

для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением;



приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков;сотрудникам приходов, подворий и монастырей соблюдать общие меры гигиены, дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа, измерять температуру перед началом трудового дня;регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане.По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших власти страны приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая.

Источник: Коммерсант