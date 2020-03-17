17.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса

16:45 17.03.2020 Фото: pixabay.com
0

По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших власти страны приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая

Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из за коронавируса
РПЦ тоже решило бороться с коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19. Меры будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Московского патриархата.

«Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество принимаются < …> правила, составленные с учетом канонической и богослужебной традиции РПЦ»,— говорится в сообщении.

Для борьбы с распространением COVID-19 в РПЦ предложили:

после каждого причастника ложечку обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды»;
«запивку» давать только в одноразовой посуде;
для раздачи просфор использовать одноразовые гигиенические перчатки;
крещение проводить только индивидуально с дезинфекцией купели;
для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением;

приостановить работу воскресных школ, приходских секций и кружков;
сотрудникам приходов, подворий и монастырей соблюдать общие меры гигиены, дезинфицировать руки не реже одного раза в два часа, измерять температуру перед началом трудового дня;
регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане.
По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших власти страны приняли решение о фактически полном закрытии границ с 18 марта до 1 мая.

Источник: Коммерсант

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
17:15 17-03-2020
Заболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
17:14 17-03-2020
Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына
Бердск«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
17:10 17-03-2020
«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
БердскСтоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска 1
17:00 17-03-2020
Стоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска
БердскСколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
16:58 17-03-2020
Сколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
16:47 17-03-2020
Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
16:45 17-03-2020
Дезинфицируют иконы и закроют приходские школы в храмах России РПЦ из-за коронавируса
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
16:44 17-03-2020
С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
16:42 17-03-2020
В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы
16:39 17-03-2020
Интересные и пугающие стандарты красоты прошлого: отсутствие ресниц, волосы сбритые надо лбом, черные зубы