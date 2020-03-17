Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?

Современная мода стирает границы между мужчинами и женщинами, и порой в погоне за модными трендами мы закутываемся в балахоны, носим стиль милитари или уродливые кроссовки. Но сильный пол в большинстве своем все еще привлекает женственность. Как одеваться, чтобы не только нравиться мужчинам, но и получить заветное колечко, АиФ.ru рассказала стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.
1. Женщина — загадка
Избегайте мешковатой одежды и сильного оверсайза. Мужчинам нравится угадывать формы, изгибы тела под тем, что на вас надето. Идеальный вариант — полуприлегающий крой. Не путайте его с облегающим, все-таки «должна быть в женщине какая-то загадка». А когда платье смотрится на женщине буквально как вторая кожа, никакой интриги здесь, увы, нет.
Если фигура позволяет, обязательно подчеркивайте талию ремнем. Именно она создает перепады и визуально делает формы привлекательнее.
2. Стриптиз заказывали?
Довольно часто в погоне за избранником женщины надевают чрезмерно откровенные наряды. Даже в театр, на выставку или в ресторан они приходят в блузах и платьях с глубоким декольте, экстремальном мини, а в качестве вишенки на торте — шпильки и красная помада. По-моему, лучше сразу выйти на улицу с табличкой в руках: «Ищу мужа!»
Кстати, эти же самые женщины потом в разговоре с подругами удивляются, что мужчины зовут их в гости на одну ночь. Если вы хотите найти будущего супруга, одевайтесь скромнее. Наедине с избранником вы можете выглядеть как угодно, но он должен быть уверен в том, что вы не заявитесь на встречу с его друзьями как приглашенная стриптизерша. Сразу скажу, что под словом «скромнее» я не подразумеваю юбку в пол и наглухо застегнутую блузу, об этом как раз следующий пункт.
3. Обокрала бабушку
4. Солдат Джейн
Любая одежда, напоминающая форму солдата, отталкивает противоположный пол. Помните песню группы «Агата Кристи»: «Я на тебе как на войне… Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой». Самое интересное, что многие мои клиентки, которые выбирали этот стиль одежды как основной, были одиноки. Кстати, очень часто женщины отдают предпочтение милитари-гардеробу просто потому, что с его помощью пытаются компенсировать отсутствие мужчины.
Выбирайте светлые и пастельные тона для своего гардероба. Замуж зовут тех, с кем готовы прожить всю жизнь в уюте и гармонии, а такая цветовая палитра излучает чистоту, мягкость и женственность.
5. Бери лодочки
Источник: АиФ