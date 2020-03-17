Как одеться, чтобы привлечь будущего мужа и не выглядеть при этом вульгарно?

Если вы хотите найти будущего супруга, одевайтесь скромнее. Наедине с избранником вы можете выглядеть как угодно, но он должен быть уверен в том, что вы не заявитесь на встречу с его друзьями как приглашенная стриптизерша.

Довольно часто в погоне за избранником женщины надевают чрезмерно откровенные наряды

Современная мода стирает границы между мужчинами и женщинами, и порой в погоне за модными трендами мы закутываемся в балахоны, носим стиль милитари или уродливые кроссовки. Но сильный пол в большинстве своем все еще привлекает женственность. Как одеваться, чтобы не только нравиться мужчинам, но и получить заветное колечко, АиФ.ru рассказала стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

1. Женщина — загадка

Избегайте мешковатой одежды и сильного оверсайза. Мужчинам нравится угадывать формы, изгибы тела под тем, что на вас надето. Идеальный вариант — полуприлегающий крой. Не путайте его с облегающим, все-таки «должна быть в женщине какая-то загадка». А когда платье смотрится на женщине буквально как вторая кожа, никакой интриги здесь, увы, нет.

Если фигура позволяет, обязательно подчеркивайте талию ремнем. Именно она создает перепады и визуально делает формы привлекательнее.

2. Стриптиз заказывали?

Довольно часто в погоне за избранником женщины надевают чрезмерно откровенные наряды. Даже в театр, на выставку или в ресторан они приходят в блузах и платьях с глубоким декольте, экстремальном мини, а в качестве вишенки на торте — шпильки и красная помада. По-моему, лучше сразу выйти на улицу с табличкой в руках: «Ищу мужа!»

Кстати, эти же самые женщины потом в разговоре с подругами удивляются, что мужчины зовут их в гости на одну ночь. Если вы хотите найти будущего супруга, одевайтесь скромнее. Наедине с избранником вы можете выглядеть как угодно, но он должен быть уверен в том, что вы не заявитесь на встречу с его друзьями как приглашенная стриптизерша. Сразу скажу, что под словом «скромнее» я не подразумеваю юбку в пол и наглухо застегнутую блузу, об этом как раз следующий пункт.

3. Обокрала бабушку



Честно ответьте сейчас на мой вопрос: в вашем шкафу есть вязанные крючком кофты, юбки в пол (из-под которых даже ног толком не видно, поэтому, когда вы передвигаетесь, кажется, что вы просто летите над землей, а не ходите), крупные круглые бусы? А может быть, «бабушкины» ботинки? Да, те самые, что скорее напоминают ортопедическую обувь. Если есть, то заветного кольца вам в ближайшее время, скорее всего, не видать. Срочно меняйте стиль на более современный, а весь раритет соберите и отдайте своей любимой бабуле. Хотя… в наше время далеко не каждая бабушка обрадуется такому «подарку», ведь женщины 50+ тоже хотят быть стильными и красивыми.

4. Солдат Джейн

Любая одежда, напоминающая форму солдата, отталкивает противоположный пол. Помните песню группы «Агата Кристи»: «Я на тебе как на войне… Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой». Самое интересное, что многие мои клиентки, которые выбирали этот стиль одежды как основной, были одиноки. Кстати, очень часто женщины отдают предпочтение милитари-гардеробу просто потому, что с его помощью пытаются компенсировать отсутствие мужчины.

Выбирайте светлые и пастельные тона для своего гардероба. Замуж зовут тех, с кем готовы прожить всю жизнь в уюте и гармонии, а такая цветовая палитра излучает чистоту, мягкость и женственность.

5. Бери лодочки



Что бы я ни написала по поводу стиля милитари, если вы посмотрите на современные тенденции в обуви, то увидите, что он невероятно востребован. Тем не менее, как я уже говорила, мужчинам нравится женственность, а значит, одежда и обувь должны быть соответствующими. Лодочки — беспроигрышный вариант, который придется по душе противоположному полу. Но это не значит, что мы должны непременно ходить на каблуках, есть масса других вариантов. Но, если уж вы используете в образе грубые ботинки, миксуйте их с летящими платьями или шортами, чтобы показать ноги (без фанатизма, пожалуйста, всегда держите в уме пункт № 2 про стриптизершу). Так что включайте воображение и подчеркивайте свою женственность.

Источник: АиФ