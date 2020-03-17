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Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где-то был ремонт-2019

16:26 17.03.2020 Фото: читателя
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Вечером 16 и сегодня, 17 марта, утром возле детского сада «Белочка» не только проехать, а и пройти нельзя было.

Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Ул.Попова-2020. В 2019 году ее ремонтировали

Бердчане продолжают высылать в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» глубокие ямы после зимовки. Вот ул.Попова-2020. В 2019 году ее ремонтировали, — пишет автор фото.

— -А проверьте улицу промышленную у Колорлона. По осени доложили муниципальные власти, что дорогу отремонтировали, отнюдь, после этого доклада ямы в колено, — продолжает он. —  Готовлю материал по этим и другим улицам в ОНФ и Президенту. Дорожные службы в Бердске работают безобразно (или кто — то на это что — то имеет, или лень оторвать пятую точку, объехать пару раз в неделю город и взгреть, кого следует). Всю зиму на выезды из дворов, с второстепенных улиц горы снега стояли, создавали аварийные ситуацию. Вчера вечером и сегодня утром возле детского сада «Белочка» не только проехать, а и пройти нельзя было. В общем считаю, что самое время Федеральным органам вмешаться в работу и ЖКХ (в т. ч. Управляющих компаний, дорожных служб и пр. моментов безобразий).

Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
Вечная зима нужна Бердску: чтобы не видеть ямы и колдобины в марте. А ведь где то был ремонт 2019
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