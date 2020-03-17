Заболели ОРВИ более 1000 детей и взрослых за неделю в Бердске

Но между тем эпидемия сезонного ОРВИ уже пошла на спад — сократилась на 10%.

В эпидсезон заболевший ОРВИ должен носить маску

Эпидемия ОРВИ на 10% сократилась в Бердске. Об этом на совещании чиновников 16 марта сообщил заместитель главврача бердской горбольницы Марат Зарипов.

За неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились 590 взрослых и и 425 детей, рассказал Зарипов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил: идет ли снижение ОРВИ?

Идет снижение порядка 10%, динамика положительная, отметил Марат Марсович.

Между тем, из-за заболеваемости ОРВИ продолжают приостанавливать деятельность группы в детсадах и классы в школах. По словам и.о. начальника управления образования Михаила Каркавина, был закрыт один класс в школе и две группы в детском саду.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», восемь человек, прибывших недавно из Китая, Кореи и Италии, находятся на домашнем карантине по коронавирусу. Ни у одного из них анализы не показали инфекцию.

Диагноз «коронавирус» в Бердске не регистрировали.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории нашего региона в настоящий момент не выявлено, сообщил 17 марта минздрав Новосибирской области.

583 жителя Новосибирской области, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции.Это люди, у которых нет признаков ОРВИ!

В инфекционную больницу госпитализировано 18 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией. У семи человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов.

Детей с признаками ОРВИ, побывавших недавно в странах, где распространен коронавирус, нет.

Распространяемая в мессенджерах информация о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.