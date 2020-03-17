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Вместо носа вырос хобот у 4-летнего мальчика-пиноккио из Филиппин

16:30 17.03.2020 Фото: скриншот видео
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Опухоль появилась на лице Джейлорда Окларита (Jaylord Oclarit) около двух лет назад. Родители показали ребенка врачу в ближайшем городе, однако тот не смог им помочь и посоветовал ехать в Манилу — столицу Филиппин.

Вместо носа вырос хобот у 4 летнего мальчика пиноккио из Филиппин
Его по-прежнему не могут прооперировать, — говорит мать Джейлорда

На носу четырехлетнего мальчика с филиппинского острова Минданао выросла огромная опухоль, напоминающая хобот слона.

Опухоль появилась на лице Джейлорда Окларита (Jaylord Oclarit) около двух лет назад. Родители показали ребенка врачу в ближайшем городе, однако тот не смог им помочь и посоветовал ехать в Манилу — столицу Филиппин.

К 2019 году семья скопила достаточно денег, чтобы предпринять 29-часовое путешествие на пароме, который ходит в Манилу. В течение года они жили в столице, пока ребенок проходил стероидную терапию. Врачи установили, что опухоль не злокачественная, однако ее дальнейший рост может навредить другим органам.

«Его по-прежнему не могут прооперировать, — говорит мать Джейлорда. — Врачи сказали, что пока его легкие и сердце слишком слабы». Мальчику и его родителям пришлось вернуться домой в деревню. Чтобы подготовиться к операции, ему нужно принимать лекарства, на которые порой не хватает денег.

В 2019 году сообщалось, что житель Индии 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Нарост весил пять килограммов и причинял ему серьезные неудобства.

Источник: lenta.ru

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Здоровья мальчику!

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