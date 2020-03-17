Написал заявления на полицейских в МВД и прокуратору за вымогательство 5000 руб. продавец омывайкой из Бердска

По словам продавца, полицейские настоятельно рекомендовали «откупиться» круглой суммой. У продавца еще не закончился надзорный срок после освобождения из колонии. Он не хочет снова в тюрьму.

Заявление на полицейских о вымогательстве написал житель Бердска

Написали заявление в полицию и прокуратуру за вымогательство полицейскими 500 рублей супруги из Бердска. Напомним, торговец омывайкой Максим Кожевников рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудники МВД намекали ему на возможность откупиться за незаконную торговлю омывательной жидкость. По его словам, полицейские настаивали на том, чтобы он заплатил им. Тогда бы «все решилось» и не было дела. Мужчина подрабатывал с супругой Софьей Комоликовой. Они знали, что это незаконно и готовы заплатить штраф. Но не готовы были отдать такую большую сумму.

— Мы написали заявление в электронном виде в полицию и в прокуратуру вечером (16 марта — прим. ред.), — рассказала Софья «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 марта.

Также София Николаевна рассказала, что они приходили на встречу с начальником полиции, отделения №10, где их задерживали. Он отметил, что материалы дела переданы в следственный комитет. Напомним, что супруги продавали омывательную жидкость на трассе Р-256 14 марта. Около 11 утра 14 марта к ним подъехали полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и оформили протокол за незаконную торговлю. Опечатали 66 бутылок по 5 л. Сказали, что повезут на экспертизу, если вода не содержит отравляющего состава, то воду вернут. Поэтому муж и жена без проблем согласились.

— Чтобы торговать этой жидкостью нужна лицензия. У нас этой лицензии, конечно, нет. Кроме того нельзя торговать на трассе. Мы думали, что нам выпишут штраф, но нас пригласили в отделение, — рассказывал Максим Александрович 16 марта.

Софья отметила, что полицейские объяснили это тем, что нужно оформить объяснительную в электронном виде. По рассказу супругов, в это время на второй этаж с одним из полицейских поднялся мужчина. Тут же вскоре спустился и прошел в кабинет рядом с ними. При этом бросил фразу — «Ну все, наторговался водичкой, сейчас может что решим». Максим отметил, что сразу заподозрил неладное. Он подумал, что мужчина этот — подставное лицо. По его мнению, все это было специально организовано.

— Я зашел в кабинет и говорю — зачем вся эта постановка? У меня нет пяти тысяч рублей, чтобы все решить. Есть только полторы. А полицейский показал глазами на книгу с уголовным кодексом, — рассказывал Максим Кожевников.

По словам Максима, полицейский взглядом намекал ему на то, чтобы он положил деньги в книгу с кодексом. Парень вышел к жене, взял у нее деньги. Вернулся и положил их в книгу. После этого полицейский набрал номер телефона и буквально через секунду зашли еще два полицейских и начали оформлять попытку дать взятку.

«Курьер. Среда. Бердск» разбирался в ситуации. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт задержания. В подразделении собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться. Тогда как в главном управлении собственной безопасности МВД России дежурный офицер посоветовал, чтобы супруги написали заявление в МВД и прокуратуру. Что они и сделали.

Также о данной ситуации «Курьер. Среда. Бердск» сообщил в Следственный комитет. Но сегодня, 17 марта, руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин отметил, что не видел материалов этого дела.

— У нас материалов по этому делу нет, — заявил Дмитрий.

Напомним, что в тексте не названы имена полицейских, так как в этой ситуации должны сначала разобраться сотрудники внутренней безопасности. Как только станут известны подробности — опубликуем продолжение.