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75 дней до Победы: вернуться бы живому

18:45 17.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: вернуться бы живому
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: вернуться бы живому

75 дней до Победы: вернуться бы живому75 дней до Победы: чувствую ничего, приходится пока хроматьЕщё 19 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

27.04.1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои родные, жена Шура и детки мои Боря, Миша, Галя. Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего. Сообщаю про свою жизнь. Стояли до 23 апреля в городе Омске сейчас повезли дальше — ближе к фронту. Да придется второй раз ехать. Скучноватая, да, Шура, моя жизнь, что впереди неизвестно. Посмотрели бы сейчас на меня — не стало ничего какой приезжал к вам. Ну пока, все бы может быть пережил. Вернуться бы живому. Пока, до свидания. Живите как можете счастливо. Прожить без меня. Писал из города Молотова.

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Ново. Сиб. Об. Город
Новосибирск Поселок Бердск
улица. Обская дом № 22 Получит
Александре Алексеевне

Потаповой
75 дней до Победы: вернуться бы живому

Фронтовик шлет весточку родным

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