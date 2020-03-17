75 дней до Победы: вернуться бы живому

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

27.04.1943 г.

Здравствуйте, дорогие мои родные, жена Шура и детки мои Боря, Миша, Галя. Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего хорошего. Сообщаю про свою жизнь. Стояли до 23 апреля в городе Омске сейчас повезли дальше — ближе к фронту. Да придется второй раз ехать. Скучноватая, да, Шура, моя жизнь, что впереди неизвестно. Посмотрели бы сейчас на меня — не стало ничего какой приезжал к вам. Ну пока, все бы может быть пережил. Вернуться бы живому. Пока, до свидания. Живите как можете счастливо. Прожить без меня. Писал из города Молотова.



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Фронтовик шлет весточку родным

Потаповой