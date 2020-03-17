В АО «Искитимцемент» состоялись традиционные встречи руководства с трудовым коллективом



В собраниях приняли участие около 300 специалистов и руководителей, курирующих различные направления деятельности предприятия, в том числе – председатель заводской профсоюзной организации.

Вначале Владимир Скакун рассказал о ситуации на строительном рынке, темпах выпуска продукции цементными заводами страны и ввода жилья в эксплуатацию. Подводя производственные итоги 2019 года, он отметил, что предприятие продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов. «В период с 2017-го по 2019 год на переоснащение производства направлено более 715 млн рублей без НДС, при этом ежегодно объем средств увеличивается: в 2017-м такие затраты составили 103 млн рублей, в 2018-м – 295 млн, в 2019-м – 317 млн, – подчеркнул Владимир Петрович. – Мы намерены и дальше выполнять мероприятия экологической направленности для снижения вредного влияния на окружающую среду, повышать эффективность производства и автоматизировать его, внедрять энергосберегающие технологии, уменьшать энергозатраты, модернизировать оборудование, сохранять высокое качество продукции».



Среди основных достижений 2019 года Владимир Скакун отметил получение АО «Искитимцемент» комплексного экологического разрешения в числе первых предприятий в стране. В завершение гендиректор обозначил ключевые задачи для коллектива на ближайшую перспективу и подчеркнул, что в 2020-м завод продолжит стабильную работу в составе холдинга «Сибирский цемент», уделяя особое внимание мероприятиям, направленным на удовлетворение потребностей клиентов, сохранение конкурентных преимуществ продукции и поддержание ее стабильно высокого качества.Руководитель службы управления персоналом АО «Искитимцемент» Ольга Аверьянова рассказала о выполнении социальных обязательств. На предприятии действует коллективный договор, согласно которому реализуются социальные программы и производятся денежные выплаты в виде поощрений и материальной помощи работникам и ветеранам производства. С 2020 года АО «Искитимцемент» будет дополнительно оказывать поддержку, приуроченную ко Дню защиты детей, многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, и опекунам, а также родителям первоклассников в честь Дня знаний. По-прежнему предоставляются путевки для детей работников в летние лагеря, при этом 90% стоимости путевки оплачивает предприятие, оказывается содействие в трудоустройстве подростков на летний период. Кроме того, с 2019 года за счет средств Фонда социального страхования в рамках государственной программы организуется санаторно-курортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста на основании акта медицинского осмотра.Ольга Аверьянова рассказала о предстоящей индексации заработной платы с 1 апреля 2020 года, проведении периодических медосмотров и специальной оценки условий труда. Также заводчане были проинформированы об установке на предприятии справкоматов, используя которые можно самостоятельно в любое удобное время получить данные о своем положении в структуре компании, информацию об остатке дней отпуска, распечатать расчетный лист, заказать справки. Помимо этого, стало известно о введении в действие с 2021 года электронных трудовых книжек.Работники имели возможность напрямую пообщаться с руководством, поделиться идеями, озвучить проблемы и получить обратную связь.«Поддержание непрерывного диалога с коллективом имеет важное значение, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Подобные встречи очень полезны не только для работников, но и для руководства, так как помогают обсудить актуальные темы, связанные с деятельностью каждого подразделения и предприятия в целом. Цементники имеют возможность выступить со своими инициативами, которые при условии эффективности могут быть реализованы на производстве. По результатам прошедших девяти встреч даны поручения, все вопросы находятся под моим личным контролем и будут решены».