С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови

Учёные исследовали группы крови людей и назвали ту, обладатели которой являются долгожителями. Также эксперты рассказали об особенностях каждой группы.
В ходе исследований различных групп крови человека учёные пришли к выводу, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывают составные части крови. О результатах исследования сообщил портал OANews.
Согласно исследованиям, обладатели первой группы крови чаще других сталкиваются с проблемами репродуктивной системы — таким людям зачастую приходится преодолевать препятствия, чтобы зачать ребёнка. Однако им не страшны болезни сердца.
Обладатели третьей группы крови не боятся инфекций, но для них опасны отит и онкология.
Обладатели же четвёртой группы крови — самые настоящие долгожители, однако у них нередко выявляют порок сердца.