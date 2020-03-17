С какой группой крови дольше всех живут люди? Каким болезням подвержены люди с разными группами крови

Обладатели третьей группы крови не боятся инфекций, но для них опасны отит и онкология.

Обладатели же четвёртой группы крови — самые настоящие долгожители, однако у них нередко выявляют порок сердца.

Учёные исследовали группы крови людей и назвали ту, обладатели которой являются долгожителями. Также эксперты рассказали об особенностях каждой группы.

В ходе исследований различных групп крови человека учёные пришли к выводу, что на продолжительность жизни прямое влияние оказывают составные части крови. О результатах исследования сообщил портал OANews.

Согласно исследованиям, обладатели первой группы крови чаще других сталкиваются с проблемами репродуктивной системы — таким людям зачастую приходится преодолевать препятствия, чтобы зачать ребёнка. Однако им не страшны болезни сердца.



Вторая группа крови говорит о подверженности человека простудам, диабету и депрессии. Также высок риск развития рака желудка.

Обладатели третьей группы крови не боятся инфекций, но для них опасны отит и онкология.

Обладатели же четвёртой группы крови — самые настоящие долгожители, однако у них нередко выявляют порок сердца.