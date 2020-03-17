Сколько человек заболели короновирусом в Бердске и Новосибисрке? Информация от Минздрава

583 жителя Новосибирской области, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции. 18 человек приехали из стран, где бушует короновирус. У 7 человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов.

Детей с признаками ОРВИ, побывавших недавно в странах, где распространен коронавирус, нет

Случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории нашего региона в настоящий момент не выявлено, сообщает Минздрав Новосибирской области.

583 жителя Новосибирской области, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, находятся на самоизоляции. Напомним, это люди, у которых нет признаков ОРВИ!

В инфекционную больницу госпитализировано 18 человек с признаками ОРВИ, вернувшихся из стран с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией. У 7 человек тесты отрицательные. 11 человек поступили накануне, они ждут результаты анализов.

Детей с признаками ОРВИ, побывавших недавно в странах, где распространен коронавирус, нет.

Распространяемая в мессенджерах информация о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пользуйтесь только официальной информацией!