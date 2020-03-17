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Затопит ли Микрорайон: начала подниматься грунтовая вода в колодцах дренажной системы Бердска

19:15 17.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Начался весенний паводок. В подвалах домов Микрорайона пока нет воды, земля еще промерзшая. Начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов рассказал, что ситуацию мониторят через пять наблюдательных скважин.

Затопит ли Микрорайон: начала подниматься грунтовая вода в колодцах дренажной системы Бердска
Начала приходить вода в дренажные колодцы Бердска

Не пришла вода в погреба жителей частных домов в Микрорайоне, но подступает в колодцы дренажной системы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали жители и начальник управления капитального строительства Бердска Антон Антонов. Напомним, уходят под землю частные дома из-за грунтовых вод в Бердске. В этом году в городе построят еще один новый дренажный колодец за 10 млн рублей. Основной дренажной системы, которая была сделана за 67 млн рублей, мало.

— Сейчас у нас работают пять наблюдательных скважин, мы наблюдаем за работой дренажной системы. Вода уходит, но не так интенсивно, чем раньше, — сказал Антон Владимирович 17 марта.

Может ли это быть связано с тем, что начали приходить талые воды, Антонов сказал, что такое может быть.

— Талые воды могут повлиять на подъем грунтовых вод, но точно сказать ничего нельзя, куда пойдет весенняя вода. Сейчас грунт еще промерзший, как будет развиваться ситуация дальше, скоро будет видно, — сказал Антонов.

Также Антон Владимирович рассказал, что пока к ним не поступали жалобы от жителей о том, что их дома начало подтапливать.

Житель улицы Красноармейской Александр, у которого каждый год приходят грунтовые воды в подвал, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что пока в погребе сухо.

— Пока все спокойно, сухо. Пока земля не отошла. Скоро будем смотреть, — отметил Александр 17 марта.

Также напомним, директор управления капитального строительства рассказывал, чтобы знать сколько еще нужно колодцев городу, нужно делать гидрологические исследования на 15 млн рублей.

Кроме того напомним о том, что в микрорайоне Юго-Восточном уже начало подтапливать улицы и дома. Весенний потоп начался.

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