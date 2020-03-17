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«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска

17:10 17.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Медикам срезали «баллы» — стимулирующую надбавку. Некоторые недосчитались в семейном бюджете порядка 10-15 тысяч рублей.

«Как нам жить?!»: пожаловались на урезанную зарплату врачи ЦГБ Бердска
Врачи ЦГБ лишились положенных выплат

Врачи бердской центральной городской больницы лишились существенной части зарплаты, об этом «Курьер.Среда. Бердск» рассказали сразу несколько работников больницы.

«Со всех сняли по 20 баллов. В деньгах у меня порядка 10 тысяч рублей. Нам объяснили, что поликлиника не выполнила план в январе — и стационары, и поликлиническая служба. Что это за план, какие показатели в него входят, как считают — выполнили мы или нет — мы не знаем. С кардиологов сняли, со скорой сняли, с детской сняли, с терапевтической службы тоже. Говорят, что части зарплаты лишились все, кроме управленцев. Еще у санитарок не сняли — там уже нечего резать», — рассказал собеседник «Курьер.Среда. Бердск».

Стоит отметить, что зарплата врачей складывается из двух составляющих — оклада и баллов. Один балл оценивается в 400 рублей. Баллы начисляют врачам за принятых пациентов, за выявленные заболевания, за переработки, в общем — стимулирующая надбавка.

«Оставили всем по 9 баллов, сняли много. Кто работал на ставку — тот где-то 10 тысяч рублей в зарплате потерял. Кто на полторы ставки — все 15 тысяч. Нас не уведомляли, рапортов не приносили, мы были вообще не в курсе, что так будет. А у всех семьи, дети, кредиты и ипотека. Как нам в такой нищете жить?!», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» другой врач.

Собеседники отметили еще одну странность — руководство сообщило персоналу, что якобы поликлиника не выполнила «план» за январь — отсюда и сокращение выплат. Но все задаются вопросом — почему, если план не выполнили в январе зарплату урезали в марте? Логично было бы сократить февральскую зарплату. Ответа на свои вопросы медработники так и не получили.

Десятки комментариев с жалобами на действия руководства появились и на сайте «Курьер. Среда. Бердск».

«Постоянно обманывают, недоплачивают,нехватку врачей скрывают, вы попробуйте хоть к одному специалисту попасть, а теперь ещё и зарплаты лишают,люди пахали,работали,у многих кредиты,они рассчитывали на эти деньги и вот тебе, получили зарплату», — пишет пользователь «Врач ЦГБ».

«Как можно прожить на 8000,которые заплатила Дробинская.Как? У себя наверное не сняли. Администрация Цгб, пусть эти деньги поперёк вам выйдут», — пишет другой пользователь.

«Нет слов! Работаешь один за врача, за медсестру, за себя и за еще двух парней,покупаешь себе канцелярию, спецодежду,обувь, обучаешься на курсах повышения квалификации за свой счет, ездишь в разные концы города на общественном транспорте за свой счет, и тут на тебе! За твой счет и счет твоей семьи и детей ЦГБ решает свои финансовые проблемы! И за что вы накопили такие долги? За поставки зеленки в отделения? Препаратов многих нет, некоторые наименования не видели в глаза с прошлого года. Планы завешены, все сделано так, чтобы их не реально было выполнить. Стыдно говорить, что работаешь в сфере здравоохранения!», — пишет еще один пользователь.

«Если работника лишают стимулирующих, должен быть составлен рапорт и поставлен в известность оный с подписью. Тут расписываемся за одно, получаем другое. Сколько работаем, столько и покупаем за свой счёт канцелярию, расходники, спецодежду и как будто так и надо. Переезды и отмывании кабинетов в свободное от работы время, про это и не вспоминают… А сейчас уже в карман открыто залезли», — добавляет еще один комментатор.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» врачи и медсестры больницы, в пятницу, 13 марта, с персоналом провели собрание — пообещали, что рассмотрят возможность выплаты полной суммы зарплаты.

Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» заявила: «Ваши коллеги мне уже сегодня звонили. Всю информацию, которую запрашивают СМИ — через пресс-центр Минздрава, пожалуйста. Выплаты были сокращены по невыполнению государственного задания по конкретным подразделениям. Если у вас есть официальные данные, прошу официально мне написать. Все комментарии только через пресс-центр Минздрава».

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Ждем ответ.

Стоит отметить, что не так давно прокуратура Новосибирской области обязала выплатить бердскую ЦГБ 11,3 млн рублей поставщикам медикаментов, продуктов питания и иных услуг.

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