Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына

Ведется расследование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту гибели в больнице города Арсеньева 12-летнего мальчика.

По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 43-летний отец погибшего мальчика, который в 2003 году уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса он сообщил, что в марте 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес сыну удары руками и ногами. Мальчик был доставлен в больницу, где 16 марта 2020 года умер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия: проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Источник: Следственный комитет РФ