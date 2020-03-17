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Папка был пьяный. Забил до смерти 12-летнего сына

17:14 17.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка.

Папка был пьяный. Забил до смерти 12 летнего сына
Ведется расследование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) по факту гибели в больнице города Арсеньева 12-летнего мальчика.

По подозрению в причастности к совершению преступления задержан 43-летний отец погибшего мальчика, который в 2003 году уже был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса он сообщил, что в марте 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес сыну удары руками и ногами. Мальчик был доставлен в больницу, где 16 марта 2020 года умер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия: проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Источник: Следственный комитет РФ

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