«Оговорили»: исправился после бесед и сопровождения родителями простоявший 100 минут мальчик из школы №5 Бердска

Папа мальчика рассказал, что сейчас подросток хорошо себя ведет и получает положительные оценки. Он планирует поговорить с директором, перед тем как решать, менять ли школу. Он ждет реакции руководства на «жестокие» меры учителя.

Мальчик ходит к психологу

Исправляется буйный мальчик из школы №5 Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал его отец Алексей Васильевич. Напомним, мальчик 12 лет простоял 100 минут на уроке русского языка. Эта история вызвала широкий общественный резонанс в городе. По мнению родителей, ребенок был жестоко наказан. Они обратились в редакцию за помощью 26 февраля. Тогда как учителя, директор и родители других детей настаивали на том, что он «неуправляемый» — мальчик матерится и дерется. Отец настаивал, что его сын адекватный. Вскоре ситуация начала меняться — учитель русского языка рассказала об исправлении подростка.

— Первую неделю на уроки ходила моя жена. Прошлую неделю ходил я. Мой сын хорошо себя ведет. У него все нормально в отношениях с одноклассниками. Он получает хорошие оценки. Почему так оговорили его учителя и директор, мне не понятно, — отметил Алексей 17 марта.

Также напомним, что вскоре после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск» состоялась встреча с учителями, директором и родителями других учеников. Тогда выяснилось, что мальчик в классе не один такой «буйный». В конце общения родителям предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Напомним, что вице-мэр Бердска Носов осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка, отметил, что школа — это не исправительная колония. При этом Носов подчеркнул, что учителя тоже надо беречь. Кроме воспитания он дает еще и знания.

Алексей отметил, что планирует встречаться с директором школы, чтобы узнать их настрой — как они планируют дальше решать этот конфликт.

— Я еще хочу поговорить с директором. Поменять школу не так легко сейчас. Сейчас мы уже в старших классах, к тому же мы должны учитывать мнение сына, — сказал Алексей.

Учитель русского языка Ирина Шабатько рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что после встречи с родителями мальчик стал лучше себя вести. Также он стал выполнять домашние задания и работать в классе. «Курьер. Среда. Бердск» писал, есть ли в школе №5 Бердска буллинг.

Напомним историю мальчика

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика, отец также рассказывал. По его словам ребенка публично унизили. Как рассказывал отец, его сын столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его оговорили одноклассники, что он якобы обматерил учителя. Это родителям подтвердил классный руководитель. Они его очень сильно наругали, ребенок стоял на коленях и сложив руки молил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом и отчитали. А через день выяснилось — он действительно этого не делал, рассказал отец.

Алексей отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям. Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

Ирина Шабатько рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Владимировна рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

Продолжение следует

Отец мальчика напомнил, о том, что они с мамой мальчика так и не дождались реакции руководства школы администрации на отношение учителя.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться ни до учителя, ни поговорить с директором школы №5. Как будут развиваться дальше события в этой истории — читайте продолжение в ближайшее время.