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Иск на $50 млрд готовит «повар Путина» за незаконное преследование и санкции к США

19:00 17.03.2020 Фото: РИА Новости
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Накануне суд в США удовлетворил просьбу прокуроров и закрыл дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент».

Иск на $50 млрд готовит повар Путина за незаконное преследование и санкции к США
Владимир Путин и Евгений Пригожин

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.
Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте». В нем, в частности, указывается, что компанию в течение двух лет незаконно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.
«Правительство США делало все возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия».

Накануне суд в США удовлетворил просьбу прокуроров и закрыл дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент». Помимо этой компании, обвинение в «сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов» сняли с аффилированной с ней «Конкорд Кетеринг».

Согласно заявлению прокуроров, предоставление доказательной базы может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь «Конкорд» к реальной ответственности.
При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.
В заявлении Пригожина подчеркивается, что «Конкорд» в суде рассчитывал публично показать несостоятельность и политизированность обвинений. Прекращение уголовного дела означает, что утверждения «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США», «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом, добавил глава компании.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество». Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы. В итоге он подтвердил обвинения, при этом не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Выиграет дело?

Аноним, 17 марта 2020 19:31
Ха-ха!
Ну и где тогда выдуманная фабрика троллей, с которой так героически либеральчики борятся, осваивая гранты?
Аноним, 17 марта 2020 20:54
Первое правило тролля с фабрики троллей: везде отрицать существование фабрики троллей )))
Аноним, 17 марта 2020 19:53
НВР: Конечно нет! Куда он с путей сунется, везде Г.
Енг, 17 марта 2020 19:54
Продешевил путинский тролль, явно продешевил, надо было 100 ярдов просить. Фабрику надо расширять - пусть пиндосы заплатят.
Аноним, 17 марта 2020 20:52
Помню тут была новость что мол подписи Родченкова на каких-то показаниях оказались ненастоящие, потому что скопированные и т. п. А потом появился сам Родченков и сказал что это его показания и всё верно. То есть новость была фейком.

Думаю и эта новость - аналогичный фейк. Покричат, покричат, да и всё. Ничего не подадут.

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