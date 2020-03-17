Иск на $50 млрд готовит «повар Путина» за незаконное преследование и санкции к США

Владимир Путин и Евгений Пригожин

Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска на 50 миллиардов долларов против США за незаконное преследование и санкции.

Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте». В нем, в частности, указывается, что компанию в течение двух лет незаконно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

«Правительство США делало все возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия».

Накануне суд в США удовлетворил просьбу прокуроров и закрыл дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент». Помимо этой компании, обвинение в «сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов» сняли с аффилированной с ней «Конкорд Кетеринг».

Согласно заявлению прокуроров, предоставление доказательной базы может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь «Конкорд» к реальной ответственности.

При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.

В заявлении Пригожина подчеркивается, что «Конкорд» в суде рассчитывал публично показать несостоятельность и политизированность обвинений. Прекращение уголовного дела означает, что утверждения «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США», «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом, добавил глава компании.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье «Сговор против США» и «Мошенничество». Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы. В итоге он подтвердил обвинения, при этом не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Источник: РИА Новости