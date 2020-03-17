Сбежала от беременной матери 11-летняя девочка по путям в Новосибирской области

Полиция помогла найти ребенка

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение об уходе из дома 11-летней девочки, проживающей в Мошковском районе.

По словам матери девочки, отчим не помог ребенку сделать уроки, и школьница отправилась к бабушке, проживающей в 30 километрах от поселка, в районном центре Мошково. На место происшествия немедленно выехали сотрудники транспортной полиции.

В поисках дочери женщина добралась до остановочной платформы пригородных поездов, где увидела своего ребенка. Но девочка находилась в возбужденном эмоциональном состоянии, разговаривать не хотела и убежала вдоль железнодорожных путей.

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела по телефону связалась с юной беглянкой и убедила ее вернуться к маме. Прибывшие врачи скорой помощи осмотрели женщину, находящуюся на 27 неделе беременности, и ее дочь. Каких-либо угроз их здоровью, а также здоровью будущего ребенка не выявлено.

После профилактической беседы с участниками происшествия транспортные полицейские рекомендовали семье обратиться за психологической помощью в центр «Ника».

Источник: УТ МВД по СФО