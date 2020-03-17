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Парацетамол посоветовали пить при самолечении коронавируса россиянам в ВОЗ

19:30 17.03.2020 Фото: pixabay.com
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А вот пить ибупрофен категорически нельзя.

Парацетамол посоветовали пить при самолечении коронавируса россиянам в ВОЗ
Лекарство входит в список жизненно важных препаратов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 — ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — сказал он.

По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Источник: РИА Новости

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