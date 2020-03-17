17.03.2020 года. Побежал микрорайон Молодежный. Держитесь, хлопцы и девчата! Скоро солнце выпарит лужи и лужицы нашего любимого Бердска, написал читатель сайта. А на видео, пожалуй, самая глубокая лужа Бердска.
Мартовский паводок: пожалуй, самая глубокая лужа Бердска попала на видео
21:05 17.03.2020
17.03.2020 года. Побежал микрорайон Молодежный. Держитесь, хлопцы и девчата! Скоро солнце выпарит лужи и лужицы нашего любимого Бердска, написал читатель сайта.
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От редакции
Где лужа глубже?
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