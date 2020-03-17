Мартовский паводок: пожалуй, самая глубокая лужа Бердска попала на видео

17.03.2020 года. Побежал микрорайон Молодежный. Держитесь, хлопцы и девчата! Скоро солнце выпарит лужи и лужицы нашего любимого Бердска, написал читатель сайта.

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17.03.2020 года. Побежал микрорайон Молодежный. Держитесь, хлопцы и девчата! Скоро солнце выпарит лужи и лужицы нашего любимого Бердска, написал читатель сайта. А на видео, пожалуй, самая глубокая лужа Бердска.

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