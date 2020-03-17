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114 человек болеют короновирусом на 17 марта в России

21:27 17.03.2020 Фото: pixabay
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Из близких к Новосибирской области зафиксирован случай вируса в Красноярском крае. За минувшие сутки всего выявлено 21 заболевших. Пока — 1. Из 114 случаев коронавирусной инфекции — 111 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии.

114 человек болеют короновирусом на 17 марта в России
Из 114 случаев коронавирусной инфекции — 111 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 4 случая в Москве, 2 в Самарской области, 2 в Калиниградской области, 2 в Тверской области, 1 в Московской области, 1 в Красноярском крае, 1 в Тамбовской области, 1 в Калужской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пензенской области, 1 в Республике Татарстан, 1 в Республике Хакасия, 1 в Свердловской области, 1 в Архангельской области, 1 в Ярославской области, сообщает Роспотребнадзор.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции, из них 111 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России с января 2020 г. находилось 53 013 человек, по состоянию на 16.03.2020 под контролем остаются 16 401 человек.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача.
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

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