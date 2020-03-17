На сколько вырастет социальная пенсия с 1 апреля 2020 года в Бердске и России?

Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061.

Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061″, — говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным

Правительство России утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 2020 года в размере 1,061. Соответствующее постановление кабмина размещено во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 25 федерального закона «О государственно пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство Российской Федерации постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061″, — говорится в документе, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.