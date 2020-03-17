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Люди со II группой крови больше подвержены заражению коронавирусом

21:46 17.03.2020 Фото: www.piqsels.com
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Доля людей с первой группой крови среди пациентов значительно меньше, а со второй – больше. Для III и IV групп проценты остались сопоставимы.

Люди со II группой крови больше подвержены заражению коронавирусом
Ученые оценили шансы заразиться коронавирусом для людей с разными группами крови

На выборке из чуть более 2 тыс. пациентов китайские ученые выяснили, что у людей со II группой крови больше шансов заполучить коронавирусную инфекцию по сравнению с обладателями других групп. А у обладателей I группы крови вероятность заразиться меньше остальных. Свое исследование специалисты опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.
Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти 4 тыс. человек у трети была I группа, у другой трети — II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся 9,1% – IV.

Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице, из которых 200 уже умерли. Оказалось, что пациентов со II группой в процентном отношении оказалось больше, чем среди здоровых людей – 37,8% против 32,2%. При этом среди обладателей I группы картина была обратная – их было меньше, 25,8% среди заболевших и 33,8% среди здоровых.

Таким образом, доля людей с первой группой крови среди пациентов значительно меньше, а со второй – больше. Для III и IV групп проценты остались сопоставимы.

Источник: ТАСС

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