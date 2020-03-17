Как задушила пакетом громко плачущую 3-месячную дочь рассказывает на видео мама

Через какое-то время после этого она сообщила матери супруга о том, что малолетняя скончалась, не сообщив при этом, что сама имеет отношение к гибели дочери.

Со слов обвиняемой, так как ребенок громко плакал, она его задушила при помощи полимерного пакета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 3-месячной дочери (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Женщина с дочерью и супругом проживали в доме на улице Луначарского. По предварительным данным, днем 13 марта 2020 года фигурантка находилась вместе с младенцем дома. Со слов обвиняемой, так как ребенок громко плакал, она его задушила при помощи полимерного пакета. Через какое-то время после этого она сообщила матери супруга о том, что малолетняя скончалась, не сообщив при этом, что сама имеет отношение к гибели дочери.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения виде заключения под стражу.