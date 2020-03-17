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Как задушила пакетом громко плачущую 3-месячную дочь рассказывает на видео мама

21:54 17.03.2020 Фото: pixabay
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Через какое-то время после этого она сообщила матери супруга о том, что малолетняя скончалась, не сообщив при этом, что сама имеет отношение к гибели дочери.

Как задушила пакетом громко плачущую 3 месячную дочь рассказывает на видео мама
Со слов обвиняемой, так как ребенок громко плакал, она его задушила при помощи полимерного пакета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 3-месячной дочери (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Женщина с дочерью и супругом проживали в доме на улице Луначарского. По предварительным данным, днем 13 марта 2020 года фигурантка находилась вместе с младенцем дома. Со слов обвиняемой, так как ребенок громко плакал, она его задушила при помощи полимерного пакета. Через какое-то время после этого она сообщила матери супруга о том, что малолетняя скончалась, не сообщив при этом, что сама имеет отношение к гибели дочери.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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