18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта

21:30 18.03.2020 Фото: pxhere.com
4

29 марта — отличный день для борьбы с вредителями и болезнями растений, а так же удаления лишних побегов.

Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
Благоприятные дни для посева рассады с 21 по 31 марта 2020 года

Многие опытные садоводы и огородники планируют свои посадочные работы в соответствии с лунным посевным календарем. В марте 2020 года имеется немало подходящих дней для высева семян, работ в саду, а также для проведения различных профилактических действий против вредителей. Ранее мы писали, про  подходящие дни для посева семян с 11 по 20 марта, а как быть в период с 21 по 31 марта, узнаем далее.

Лунный посевной календарь огородника на период с 21 по 31 марта 2020 года

21 марта: можно заниматься земляными работами (рыхлить почву, вносить подкормки и прочие манипуляции).
22 марта: день хорош для высева семян овощей и пряностей.
23 марта: можно сажать в этот день почти все овощи.
24 марта: в этот период не рекомендуется заниматься какими-либо работами в саду и на огороде.
25 марта: можно заняться уходом за ростками в теплице (взрыхлить им почву, сделать пикирование), поработать в саду.

26 марта: хорошее время для манипуляций с комнатными растениями. Можно также поработать в земле.
27 марта: лучший день для высева семян овощей. Хорошо также полить растения в этот период.
28 марта: необходимо совершать уход за проросшими ростками, можно посеять семена пряных трав.
29 марта: день хорош для удаления лишних побегов, борьбы с вредителями и болезнями.
30 марта: стоит заняться высевом цветов.

31 марта: рекомендуется посев на рассаду: томатов, капусты, огурцов, перца

Придерживаться или нет советов лунного календаря, каждый решает сам. Однако не стоит забывать, что Луна так или иначе оказывает свое влияние на все живое на планете. Поэтому чтобы получить богатый урожай, специалисты все же рекомендуют заглядывать в лунный посадочный календарь.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
3
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие всходы уже есть? Включаете рассаде дополнительное освещение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
21:55 18-03-2020
Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
21:41 18-03-2020
Во время суда за побои зарезал жену и напал на судебного пристава житель Первоуральска. И сбежал
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима 1
21:34 18-03-2020
Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
21:30 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск 1
21:19 18-03-2020
Короновирус уже рядом: Первая заболевшая короновирусом побывала в Париже и 15 марта вернулась в Новосибирск
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс "Евровидение-2020"
21:11 18-03-2020
Не споет Little Big на Евровидении. Короновирус отменил конкурс
БердскСтрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска 1
21:09 18-03-2020
Стрелял в отдыхающих из оружия пьяный посетитель «Бара-24» на ул. Рогачева №22 Бердска
18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!
21:05 18-03-2020
18 марта в18.03 на Первомайской пожилая пара кушали беляши и оставили кошелёк!
Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус 2
20:50 18-03-2020
Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус
БердскСкатилась по скользким ступеням на светофоре и рухнула на проезжую часть жительница Бердска 5
20:44 18-03-2020
Скатилась по скользким ступеням на светофоре и рухнула на проезжую часть жительница Бердска