Весна в Крыму с Альбатрос-круиз! Субсидированные билеты

Визитная карточка Крыма — Ласточкино гнездо. Самые популярные фото и открытки отсюда. Впрочем, дворцов здесь тоже немало, среди наиболее известных — Массандровский, Ливадийский, Воронцовский.

Беззаботный отдых в Крыму можно совместить с оздоровлением

С целью повышения транспортной доступности определённых регионов России, правительство нашей страны продолжает субсидировать авиаперевозки. Согласно правилам программы, часть средств за авиабилеты для льготных категорий граждан возмещается перевозчику из бюджета. Туристам-льготникам остаётся заплатить фиксированную сумму и отправиться отдыхать.

Кто может купить субсидированные авиабилеты в Крым в 2020 году:

-Женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте более 60 лет.

-Молодые люди до 23 лет.

-Инвалиды I группы и инвалиды с детства (группы II и III).

-Лица, сопровождающие инвалидов указанных групп.

-Многодетные семьи.

Отдых в Крыму — в первую очередь, пляжный. Белоснежный песок, чистое море и буйство природных красок. Полуостров всегда считался одним большим роскошным курортом.

Ай-Петри, Демерджи, Чатыр-Даг, гора Кошка, Кастель на южном берегу, Сокол, Кара-Даг на востоке. Это лишь малая часть вершин, откуда открываются красивые панорамы. В горах вы также откроете для себя пещерные города — Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен.

Визитная карточка Крыма — Ласточкино гнездо. Самые популярные фото и открытки отсюда. Впрочем, дворцов здесь тоже немало, среди наиболее известных — Массандровский, Ливадийский, Воронцовский, Юсуповский. Изучать их можно целыми днями.

Практический круглый год в Крыму проходят фестивали: музыкальные, экстремальные, исторические, винные, гастрономические.

Беззаботный отдых можно совместить с оздоровлением. Полуостров славится лечебным климатом и знаменитыми на всю Россию сакскими грязями.

Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск