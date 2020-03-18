ГасТролли в лето! — майские выпускные в Чудолесье

С 19 по 29 мая приглашаем в Чудолесье на праздничную программу «ГасТролли в лето» (по мотивам анимационного мультфильма «Тролли. Мировой тур».
ЛОД С 12.00-19.00 – 1800 РУБ.
ЛВД С 12.00-10.00 – 2100 РУБ.
ДИСКОТЕКА С 20.00-10.00 – 1600 РУБ.
В праздничной майской программе:
12.00 –12.30 Встреча, знакомство и размещение
12.30 – 13.30 Погружение в тему заезда, конкурсно-развлекательная программа по теме
13.30 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Квест по территории
15.00 – 16.00 Мастер-класс
16.00 – 17.00 Церемония награждения выпускников
17.00 – 18.00 Дискотека
18.00 – 18.30 Ужин
18.30 – 19.00 Сборы домой, до свидания Чудолесье
Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте Весь Бердск