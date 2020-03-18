ГасТролли в лето! — майские выпускные в Чудолесье

08:46 18.03.2020 Фото: Детский оздоровительный лагерь "ЧУДОЛЕСЬЕ" 0

С 19 по 29 мая приглашаем в Чудолесье на праздничную программу «ГасТролли в лето» (по мотивам анимационного мультфильма «Тролли. Мировой тур».

Отмечай выпускной с «Чудолесьем» весело и клёво С 19 по 29 мая приглашаем в Чудолесье на праздничную программу «ГасТролли в лето» (по мотивам анимационного мультфильма «Тролли. Мировой тур». ЛОД С 12.00-19.00 – 1800 РУБ. ЛВД С 12.00-10.00 – 2100 РУБ. ДИСКОТЕКА С 20.00-10.00 – 1600 РУБ. В праздничной майской программе: 12.00 –12.30 Встреча, знакомство и размещение 12.30 – 13.30 Погружение в тему заезда, конкурсно-развлекательная программа по теме 13.30 – 14.00 Обед 14.00 – 15.00 Квест по территории 15.00 – 16.00 Мастер-класс 16.00 – 17.00 Церемония награждения выпускников 17.00 – 18.00 Дискотека 18.00 – 18.30 Ужин 18.30 – 19.00 Сборы домой, до свидания Чудолесье Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте Весь Бердск

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