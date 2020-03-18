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Красные линии: криптосвязь используют для передачи секретных сведений в России

08:45 18.03.2020 Фото: kremlin.ru
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Обсуждение чувствительных вопросов по открытым каналам весьма затруднительно в современном мире.

Красные линии: криптосвязь используют для передачи секретных сведений в России
Песков раскрыл секреты связи

Ряд стран используют секретные линии связи для общения, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о планах проведения саммита G20 в режиме онлайн по теме коронавируса.

«Между некоторыми странами установлены так называемые красные линии связи — то есть это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения, которые позволяют вести более-менее секретные переговоры», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По его словам, обсуждение чувствительных вопросов по открытым каналам весьма затруднительно в современном мире.

Ранее испанское правительство по итогам телефонного разговора премьера Испании Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана сообщило, что Саудовская Аравия намерена в скором времени провести онлайн-саммит по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Песков отметил, что официальной детальной информации пока нет.

Источник: RT

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