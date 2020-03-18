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Коронавирусом заразился актер из «Игры Престолов»

08:30 18.03.2020 Фото: Amediateka
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Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.

Коронавирусом заразился актер из Игры Престолов
Кристофер Хивью — один из самых заметных актеров саги

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великанья Смерть в сериале «Игра престолов», сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, вместе с семьей он будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.
«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды», — написал актер в инстаграме.

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.

«Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!» — добавил Хивью.
Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Источник: РИА Новости

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