Коронавирусом заразился актер из «Игры Престолов»

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.

Кристофер Хивью — один из самых заметных актеров саги

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великанья Смерть в сериале «Игра престолов», сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, вместе с семьей он будет находиться в режиме домашней изоляции столько, сколько потребуется.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Моя семья и я самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды», — написал актер в инстаграме.

Он призвал всех быть предельно осторожными и делать все, чтобы остановить распространение вируса.



«Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!» — добавил Хивью.Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Источник: РИА Новости