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Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска

12:05 18.03.2020, Алёна Романцова Фото: Алены Романцовой
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На суд пришли все трое фигурантов. На последнем заседании прокурор озвучила иск подозреваемым от муниципалитета на 8,4 млн рублей. Как только представители администрации явятся на заседания — они будут допрошены, отметила гособвинитель.

Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
Началось слушание материалов дела Юрия Бекетова о хищении миллионов на строительстве коллектора в Бердске
Сюжет: Бекетов
Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска

Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска«Сколько меня кормить может весь Бердск»: Нет денег в семье арестованного за мошенничество экс-директора УКСа Юрия БекетоваЕщё 23 новости

Началось слушание материалов уголовного дела экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко о хищении миллионов при строительстве канализационного коллектора. Очередное заседание прошло 18 марта. Напомним, судебное разбирательство стартовало 20 февраля. Помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова попросила судью бердского городского суда приобщить к материалам дела исковое требование на 8,4 млн рублей. Потерпевшей стороной признан муниципалитет.

— Сегодня будут слушаться материалы дела. Если потерпевшая сторона явится на суд — она будет допрошена, — сказала прокурор «Курьер. Среда. Бердск» 18 марта.

Но никто из представителей мэрии так и не явился на заседание.

Также напомним, что на заседании в феврале обвиняемый в мошенничестве экс-директор УКСа Юрий Бекетов спрашивал: «Сколько меня может кормить весь Бердск». В его семье нет денег. Суд продлил троим фигурантам домашний арест до августа и разрешил прогулки в радиусе 5 км. от дома. Хотя экс-руководители УКСа Алексей Егошин и Юрий Бекетов, а также гендиректор «Росстроя» Константин Михайленко просили изменить им меру пресечения на подписку о невыезде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», решение о домашнем аресте приняла судья Татьяна Васюхневич 16 января 2020 года. Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали в январе.

Решение суда об освобождении обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания, встретили со слезами радости.

Гендиректор ООО «Росстрой» Константин Михайленко заявил суду, что из-за ареста и следствия разрушен его бизнес.

Ход дела

Юрия Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу в размере 7,4 млн рублей, якобы, присвоили себе.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи заявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Егошину предъявлены обвинения 14 декабря 2019 по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКСа Егошин уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Он отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После его ухода Юрий Бекетов лишь месяц выполнял его обязанности.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.

На ближайших заседаниях продолжится слушание дела. И как только на суд придут представители администрации — будет допрос.

Автор видео Алена Романцова

Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
Не дождались потерпевшую сторону от мэрии на слушание дела обвиняемых в хищении 8,4 млн рублей Алексея Егошина и Юрия Бекетова из Бердска
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