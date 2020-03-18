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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

08:15 18.03.2020 Фото: commons.wikimedia.org
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Лимонову было 77 лет, в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем.

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Умер писатель Эдуард Лимонов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов. Об этом депутат Госдумы Сергей Шаргунов написал в Telegram-канале.
Лимонову было 77 лет, в последнее время он испытывал проблемы со здоровьем.
Биография Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области (ныне Нижегородская область), школу окончил уже в Харькове.
В 1958 году он начал писать стихи, но советские издательства их отвергали. Позднее Лимонов переехал в Москву, где ему пришлось работать в том числе продавцом, монтажником, сталеваром.
В 1974 году он эмигрировал в США, затем жил во Франции, в 1987 году получил французское гражданство.
Лимонов написал такие романы, как «Это я, Эдичка» (1976), «История его слуги» (1982), «Дневник неудачника» (1982), «Смерть современных героев»(1985), автобиографическую трилогию «Подросток Савенко» (1983), «Молодой негодяй» (1986), «…У нас была Великая эпоха» (1995).
В 1991 году писатель вернулся в Россию, в 1992 году получил российское гражданство.
Лимонов также известен как политический деятель. В 1994 году вместе с философом Александром Дугиным, музыкантом Егором Летовым, композитором Сергеем Курехиным создал Национал-большевистскую партию*.
В июле 2010 года Лимонов возглавил партию «Другая Россия». В январе 2011 года Минюст отказал в ее регистрации.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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