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Два года продлится пандемия из-за коронавируса, заявил вирусолог

09:15 18.03.2020 Фото: ТАСС
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По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Два года продлится пандемия из за коронавируса, заявил вирусолог
Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ в феврале

Пандемия нового коронавируса продлится в теории во всем мире не меньше двух лет — столько ей понадобится, чтобы распространиться по планете. С таким предположением выступил во вторник глава германского института Роберта Коха Лотар Вилер, оговорившись, что на ход распространения инфекции будет влиять много разных факторов и точно тут сказать ничего нельзя.

Такая оценка ранее неоднократно высказывалась местными вирусологами.

«Мы исходим из того, и мы часто об этом здесь говорили, что пройдет два года или годы, пока пандемия, возможно, обойдет мир», — сказал он. Вирусолог отметил, что пандемии проходят волнами и насколько быстрыми будут эти волны, сказать сложно. «Когда те самые 60-70%, о которых мы постоянно говорим, будут инфицированы по всему миру? Это продлится годы, одна из цифр — два года. Однако это еще зависит и от того, когда мы получим вакцину», — добавил вирусолог.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Источник: ТАСС

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