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Бесплатно будут работать онлайн-кинотеатры с фильмами и сериалами

08:57 18.03.2020 Фото: © Pixinoo/Shutterstock/FOTODOM
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Сервисы массово отменяют платную подписку длдя пользователей из-за карантина по коронавирусу.

Бесплатно будут работать онлайн кинотеатры с фильмами и сериалами
Онлайн-кинотеатры раздают промокоды

Российские онлайн-видеосервисы, в числе которых Okko и ivi, сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса и находится на карантине.

Как сообщили ТАСС в сервисе Okko, с 16 марта находящиеся на карантине могут получить пакет подписок «Оптимум» на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK. Сервис просит зрителей рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома.

По подписке «Оптимум» будут доступны 25 тыс. единиц контента видеосервиса. Пользователи онлайн-кинотеатра смогут увидеть эксклюзивную премьеру Okko «(Не)идеальный мужчина», лауреата премии «Оскар» фильм «Паразиты», четвертый сезон сериала «Мистер Робот», лекции TED, концерты классической музыки и другое. Каждый пользователь может воспользоваться предложением один раз.

«Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием», — передают в пресс-службе слова генерального директора Okko Яны Бардинцевой.

Онлайн-сервис more.tv также открыл свой контент. Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте платформы и ввести в своем личном кабинете промокод sidimdoma. Без рекламы можно посмотреть сериалы «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «Папик», а также премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино. Бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv также будет открыт в видеосервисе Wink от «Ростелекома».

Подписка за рубль
Особое предложение пользователям, находящимся на карантине, сделает видеосервис ivi. «Тем, кто остался дома, мы даем один месяц доступа к подписке ivi за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля», — рассказали в пресс-службе платформы.

Генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов сообщил ТАСС, что платформа не предусматривает специальных акций в связи с обстоятельствами, но при этом «всегда дает зрителю доступ к бесплатному контенту, чтобы он мог выбрать фильм, телеканал или даже аудиокнигу в ответ на свое настроение или внезапно появившееся свободное время».

Ранее в пресс-службе платформы Premier сообщили, что онлайн-кинотеатр принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех. Среди доступных сериалов — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта» и др.

ТАСС также запросил платформы Амедиататека и КиноПоиск HD.

Источник: ТАСС

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