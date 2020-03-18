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Перенести голосование по Конституции могут в России из-за коронавируса

09:00 18.03.2020 Фото: kremlin.ru
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Такую вероятность допустил глава государства Владимир Путин.

Перенести голосование по Конституции могут в России из за коронавируса
Изменения в Конституции Владимир Путин анонсировал 15 января

Президент РФ Владимир Путин допустил перенос сроков всероссийского голосования по поправке в Конституцию на более поздний срок в случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

«Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — сказал Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Президент добавил: «Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование». При этом он попросил главу ЦИК продолжить работу и соответствующим образом настроить коллег.

«Хочу вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся. Работаем и будем готовы к любой ситуации», — сказала Памфилова.

В свою очередь, зампред ЦИКа Майя Гришина заявила «Интерфаксу», что комиссия готовится обеспечить безопасность граждан на общероссийском голосовании на фоне ситуации с коронавирусом.

«Мы изучаем всю ситуацию с привлечением компетентных органов. Вся ситуация будет под контролем ЦИКа вместе с теми органами, которые отвечают за здоровье населения. Мы уже находимся в консультациях по этому вопросу», — сказала Гришина.

Ранее во вторник Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», которым определил датой голосования 22 апреля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Пойдете голосовать несмотря на коронавирус?

Аноним, 18 марта 2020 09:28
Доллар — уже выше 74 ₽. Вместе с рублём обесцениваются зарплаты, пенсии и социальные пособия беднеющих уже несколько лет подряд граждан.
Если в январе 2020 года, когда Путин пообещал привязать МРОТ к прожиточному минимуму в Конституции, прожиточный минимум в долларовом эквиваленте составлял $171, то сейчас эти 10 610 ₽ стоят уже на 16,4% меньше — всего $143. И вот эту прогрессирующую нищету предлагается закрепить в Конституции?

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