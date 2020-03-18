В начале недели у Козерогов появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с коллегами. А что у вас? Узнайте!

Гороскоп по знакам Зодиака с 18 по 25 марта специально для жителей Бердска

ГОРОСКОП с 18 марта по 25 марта

Овен

У Овена в начале недели стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать крупных приобретений. И не скупитесь на замену износившихся деталей своего авто, неизвестно, когда вы ещё соберётесь посетить станцию техобслуживания, а состояние финансов позволит заняться вплотную ремонтом. В воскресенье сможете хорошо отдохнуть, за то время когда почти не было движения вперёд.

Телец

В первой половине недели прогулки вблизи магазинов могут привести к обострению желания купить что-либо просто для того, чтобы порадоваться самому процессу покупки. Но удачным приобретение не будет — лучше перенести. Проявление доброты и особенного внимания к семье, совместные поездки и походы на культурно-развлекательные мероприятия сделают отношения в семьях Тельцов безоблачными и счастливыми. В субботу вы вполне можете стать причиной радости.

Близнецы

В середине недели у некоторых из Близнецов появится возможность избавиться от проблем с помощью умения пользоваться информацией. Близнец сможет заняться самым подходящим и знакомым делом, а как посредник будет просто незаменим. Дома явно намечаются крупные покупки, перестановки или приезд приятной для вас персоны. В четверг будут благоприятны поездки и местные командировки. В пятницу тщательно контролируйте каждое слово при общении с коллегами.

Рак



Начало недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее время для творчества, философских размышлений, духовных исканий. Многие сердечные раны Рака начнут в это время затягиваться. Но даже не смотря на наличие противоречий, обсуждать эти самые сердечные раны не рекомендуется. Дома сидеть точно не стоит, но в выходные не переоцените свои силы, чтобы из-за мимолетных желаний не впасть в ненужные конфликты.

Лев

В начале недели не обращайте внимания на шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие — и окажетесь победителем. Время середины недели хорошо для привнесения в жизнь Львов всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щётки другого цвета, до полной смены собственного имиджа. Какие бы покупки ни были у вас запланированы, именно в конце недели вы подберёте подходящие варианты — и сэкономите, как минимум, время, а, возможно, и свои деньги.

Дева

В течение всей этой недели Девы будут пользоваться, по праву или нет, это им решать, полным одобрением окружающих, коллег и руководства. Масса знакомств, как делового, так и личного характера. Середина недели будет отмечена высокой активностью в работе и вознаградит материально. Но не обольщайтесь своими возможностями. В связи с взятыми на себя обязательствами меняйте не только свою внешность, но и свои привычки, и даже, возможно, уклад жизни.

Весы

Активно трудитесь в начале недели, а со среды рискните предъявить свои достижения значимым для вас людям. С пятницы усердным трудом закрепляйте успех. Волновавшие Весов проблемы со здоровьем и работой пока отходят на второй план, поскольку надвигаются более серьёзные перемены, способные одним махом развернуть течение вашей жизни. В субботу сможете с чистой совестью обратить свой взгляд в сторону отдыха, и более мелких бытовых проблем.

Скорпион

В среду постарайтесь не выяснять отношения и не упрекать окружающих, не разобравшись в ситуации. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего вопроса. На недостаток денег Скорпионам жаловаться не придётся. Вы можете напасть на след крупной суммы: потрудитесь распутать этот клубок — не пожалеете. Также, во второй половине недели вероятны денежные поступления.

Стрелец



На этой неделе некоторые из Стрельцов смогут приобрести новые навесные потолки или декоративные потолочные конструкции. Прекрасной покупкой станет люстра, или система светильников. Любителям нестандартных решений стоит подумать о заказе потолочной росписи. Для достижения своих целей в бизнесе, жизни, карьере и профессии постарайтесь найти новые методы труда, инструменты и идеи. Вам также будут очень легко даваться даже сложные дела.

Козерог

В начале недели у Козерогов появится шанс для успешной самореализации на работе. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с коллегами. Вы можете действовать во вред самому себе, а рассчитывать на какую-либо помощь в трудном положении не приходится. Главное — старательно работать плавниками и держаться пенного гребня Судьбы, который несёт вас в том направлении, где лежит сказочное и реальное Эльдорадо успеха и счастья.

Водолей

Автолюбителям со стажем следует быть особенно внимательными на дорогах. Вы можете засомневаться в своих партнёрах, или сами получить сомнительные предложения. Накануне у Водолеев будет много незаметной работы, размышлений, необходимости помогать другим, порой в ущерб личным интересам. Финансовый вопрос будет одним из значимых. Планирование затрат весьма кстати. Возможно получение прибыли. В четверг фортуна может улыбнуться вам особенно широко.

Рыбы

Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых из Рыб будут решены в начале этой недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых людей, или же, по возможности, просите совета сами. Противоречивое, двойственное время. Настроение Рыб будет колебаться от оптимизма до чёрной меланхолии. Окончание недели предполагает разногласия и недоразумения. Но Рыбы будут переполнены энергией. Многие почувствуют себя способными даже горы свернуть.