За перепланировку подвалов в многоквартирных домах будут штрафовать в России

Штрафы для должностных лиц составят — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

К трагичным последствиям зачастую приводит самовольная перепланировка нежилых помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных домов

В России могут появиться административные штрафы за самовольное переустройство и перепланировку любого помещения в многоквартирном доме (МКД). Законопроект об этом Госдума уже приняла в первом чтении, а 18 марта документ планирует рассмотреть Комитет палаты по госстроительству и законодательству.

Штрафы для должностных лиц составят — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом для граждан размер штрафа не изменится и останется в пределах — от 2 до 2,5 тысячи рублей, так же как и сейчас за самовольную перепланировку квартиры.

«Действующими нормами предусмотрена ответственность граждан только за самовольную перепланировку жилых помещений в МКД. Получается, что ответственность за самовольное переустройство помещений, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не установлена. В то же время к трагичным последствиям зачастую приводит самовольная перепланировка нежилых помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица», — отметил глава Комитета по госстроительству Павел Крашенинников.



Он считает, что ко второму чтению законопроекта необходимо уточнить терминологию предлагаемых норм и синхронизировать с положениями Жилищного кодекса. В том числе, с учетом того, что положения Жилищного кодекса регулируют порядок переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах без разделения на различные виды помещений: жилые и нежилые.

Источник: pnp.ru