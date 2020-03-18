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Как получить маткапитал на первого, второго ребенка в Бердске и России: что важно знать?

12:05 18.03.2020 Фото: pixabay.com
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С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически.

Как получить маткапитал на первого, второго ребенка в Бердске и России: что важно знать?
Материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Как получить маткапитал на первого, второго ребенка в Бердске и России: что важно знать?

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Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.

Размер материнского (семейного) капитала:

Год Руб.
2020 616 617
(за второго ребенка)
466 617
(за первого ребенка)
2015-2019 453 026
2014 429 408
2013 408 960
2012 387 640
2011 365 698
2010 343 378
2009 312 162
2008 276 250
2007 250 000

Новое! Проактивное оформление сертификата на материнский капитал

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.

Полезные факты:

  • материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
  • срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
  • материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
  • сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
  • действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;
  • в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
  • средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Периоды отпуска по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:

— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка,

— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка,

— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего и четвертого ребенка.

Источник: pfrf.ru

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