Как получить маткапитал на первого, второго ребенка в Бердске и России: что важно знать?

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.
Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.
Размер материнского (семейного) капитала:
|Год
|Руб.
|2020
|616 617
(за второго ребенка)
|466 617
(за первого ребенка)
|2015-2019
|453 026
|2014
|429 408
|2013
|408 960
|2012
|387 640
|2011
|365 698
|2010
|343 378
|2009
|312 162
|2008
|276 250
|2007
|250 000
Новое! Проактивное оформление сертификата на материнский капитал
С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.
Полезные факты:
- материнский капитал индексируется государством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
- срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал после рождения или усыновления ребенка не ограничен;
- материнский (семейный) капитал освобождается от налога на доходы физических лиц;
- сертификат действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
- действие сертификата прекращается в случае смерти владельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на получение материнского капитала, совершения им в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал, или в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;
- в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
- средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
Периоды отпуска по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:
— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка,
— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка,
— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего и четвертого ребенка.
Источник: pfrf.ru