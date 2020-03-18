4 тысячи домов затопит весенним паводком в Новосибирской области. Бердск в зоне риска

Паводок на Алтае ежегодно непредсказуем

Семнадцать населенных пунктов Новосибирской области могут оказаться в зоне подтопления в первую волну паводка в Новосибирской области, сообщил губернатор Андрей Травников на заседании региональной комиссии по ЧС в среду.

«При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах», — сказал он, отметив, что пока прохождение первой волны паводка (связанной с таянием снега в регионе и вскрытием рек на его территории) ожидается «достаточно благоприятным».

По прогнозам Западно-Сибирского управления Росгидромета, сказал он, вскрытие рек в Новосибирской области начнется во второй декаде апреля.

«Максимальный уровень половодья может превысить норму на 20 см — 1 метр», — сказал он.

Достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий возможно на реках Бакса, Карасук и Омь, в зоне риска отдельные участки автодорог.

Источник: Интерфакс