Худший сценарий для экономики: доллар будет стоит 100 рублей, компании начнут массово закрываться

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. «Во всех трех сценариях я вижу, что для нас – для Сбербанка и для наших клиентов – каких-то драматических последствий нет», – отметил Греф.

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий. «Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», – признался Греф.

Банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала ни при каком варианте развития событий и, более того, сохранит прибыльность, отметил Греф, хотя реализация наиболее жесткого сценария приведет к давлению на капитал. Греф не раскрыл прогнозируемых потерь госбанка при реализации каждого из вариантов, но сказал, что они «приемлемы».

На фоне возросшей неопределенности на рынках Сбербанк начал оказывать помощь своим крупным клиентам, рассказал Греф: «Мы определили пофамильно всех клиентов, у которых могут возникнуть проблемы в этом случае, и работаем с каждым из клиентов, чтобы составить план поддержки, помощи». Он добавил, что в случае чего Сбербанк и корпоративные клиенты могут совместно обратиться за помощью к государству.

Сбербанк во всех вариантах стресс-тестов может выплачивать дивиденды в 50% прибыли по МСФО, отметил Греф: наблюдательный совет рекомендовал направить на дивиденды за прошлый год 50%, или 422,4 млрд руб. Кроме того, госбанк выполнит обещание, которое дал акционерам в ноябре 2017 г., что за три года выплатит 1 трлн дивидендов. «С этой цифрой получается, что 1 трлн и 55 млрд руб. мы выплатим нашим акционерам дивидендов в целом», – отметил Греф.

Кризис оказался значительно более глубоким, чем казался сначала, признался руководитель крупнейшего банка страны, но «правительства всех стран активно включились в борьбу с кризисом». В Сбербанке пока настроены оптимистично и считают, что в ближайшие недели паническая волна должна закончиться. При необходимости Сбербанк может привлечь около 3 трлн руб. ликвидности и в этом смысле банк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, заявил Греф.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось с 93 до 114 человек, сообщила 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Во вторник ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб., ЦБ разрешит банкам кредитовать и реструктурировать кредиты компаний в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения, на месяц будут отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров и пр.

Источник: Ведомости