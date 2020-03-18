18.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Худший сценарий для экономики: доллар будет стоит 100 рублей, компании начнут массово закрываться

12:15 18.03.2020 Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк
0

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса.

Худший сценарий для экономики: доллар будет стоит 100 рублей, компании начнут массово закрываться
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки. «Во всех трех сценариях я вижу, что для нас – для Сбербанка и для наших клиентов – каких-то драматических последствий нет», – отметил Греф.

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий. «Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», – признался Греф.

Банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала ни при каком варианте развития событий и, более того, сохранит прибыльность, отметил Греф, хотя реализация наиболее жесткого сценария приведет к давлению на капитал. Греф не раскрыл прогнозируемых потерь госбанка при реализации каждого из вариантов, но сказал, что они «приемлемы».

На фоне возросшей неопределенности на рынках Сбербанк начал оказывать помощь своим крупным клиентам, рассказал Греф: «Мы определили пофамильно всех клиентов, у которых могут возникнуть проблемы в этом случае, и работаем с каждым из клиентов, чтобы составить план поддержки, помощи». Он добавил, что в случае чего Сбербанк и корпоративные клиенты могут совместно обратиться за помощью к государству.

Сбербанк во всех вариантах стресс-тестов может выплачивать дивиденды в 50% прибыли по МСФО, отметил Греф: наблюдательный совет рекомендовал направить на дивиденды за прошлый год 50%, или 422,4 млрд руб. Кроме того, госбанк выполнит обещание, которое дал акционерам в ноябре 2017 г., что за три года выплатит 1 трлн дивидендов. «С этой цифрой получается, что 1 трлн и 55 млрд руб. мы выплатим нашим акционерам дивидендов в целом», – отметил Греф.

Кризис оказался значительно более глубоким, чем казался сначала, признался руководитель крупнейшего банка страны, но «правительства всех стран активно включились в борьбу с кризисом». В Сбербанке пока настроены оптимистично и считают, что в ближайшие недели паническая волна должна закончиться. При необходимости Сбербанк может привлечь около 3 трлн руб. ликвидности и в этом смысле банк лучше готов к кризису, чем кто бы то ни было, заявил Греф.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось с 93 до 114 человек, сообщила 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Во вторник ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб., ЦБ разрешит банкам кредитовать и реструктурировать кредиты компаний в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения, на месяц будут отменены ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введен зеленый коридор на импорт товаров и пр.

Источник: Ведомости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Грядет кризис?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

До 12 апреля могут продлить каникулы школьникам в России
13:45 18-03-2020
До 12 апреля могут продлить каникулы школьникам в России
Закрытыми для общественности сделают похороны Лимонова
13:45 18-03-2020
Закрытыми для общественности сделают похороны Лимонова
На 30 дней на въезд закрыл границы Евросоюз
13:35 18-03-2020
На 30 дней на въезд закрыл границы Евросоюз
БердскПатриотический центр создадут на базе спецзназа ГРУ в Бердске. Депутаты обратятся к министру обороны Шойгу
13:30 18-03-2020
Патриотический центр создадут на базе спецзназа ГРУ в Бердске. Депутаты обратятся к министру обороны Шойгу
Расстреляли автосалон и сожгли две машины на парковке шестеро мужчин в Москве
13:15 18-03-2020
Расстреляли автосалон и сожгли две машины на парковке шестеро мужчин в Москве
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
13:15 18-03-2020
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
БердскПродолжается работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:15 18-03-2020
Продолжается работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта 43
13:07 18-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта
Пьяная сибирячка усадила детей в автомобиль и поехала искать мужа 1
13:00 18-03-2020
Пьяная сибирячка усадила детей в автомобиль и поехала искать мужа
БердскМасок и антисептиков нет около месяца в аптеках в центре Бердска. Когда будут - неизвестно 1
12:45 18-03-2020
Масок и антисептиков нет около месяца в аптеках в центре Бердска. Когда будут - неизвестно