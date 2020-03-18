Спасите, топит: ждут помощь от города и не чистят водотводные канавы и трубы жители частного сектора Бердска

По словам Максима Совбанова, коммунальщики не волшебники, они не могут сделать все за самих жителей, которые палец о палец не ударят, чтобы улучшить ситуацию возле своих домов во время паводка.

Ул. Трудовую прочистили от снега 17 марта

Прочистил грейдер ул. Трудовую в частном секторе Бердска. После жалоб жителей на то, что проехать невозможно — машины застревают в «каше» из воды и снега. И такая ситуация складывается на многих улицам частного сектора. Впрочем, она характерна для каждой весны. Весеннюю распутицу никто не отменял.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 и 17 марта несколько жителей ул.Трудовой в Бердске выслали сообщения и фото об ужасном состоянии улицы. Причем, после уборки.

— Сейчас происходит такая ситуация на ул. Трудовая. Несколько машин застряли на одной улице, — сообщила Ирина Парыгина. — Причем, буквально сегодня до обеда проехал трактор по нашей улице! Мало того вообще не расчистил дорогу, так еще и завалил всем подъезды к домам! Это кошмар какой-то! Неужели сложно до асфальта прочистить, даже пусть и завалили бы въезды! Зачем вот это сердобольство нужно? Для галочки? Отлично, галочка есть! Где вывозят снег вообще? Ни одного трактора не видно по улицам! Перед администрацией вывозят, дабы заработать галочку? Молодцы! Усложнили нам жизнь! Теперь в центр детей в садик возить только пешком, на общественном транспорте! Зашибись! «Спасибо».

По словам начальника начальника УЖКХ Максима Совбанова, есть четкий план, по которому работает Центр муниципальных услуг в частном секторе. Этот план составляется из заявок, которые поступают в ЕДДС, УЖКХ, ЦМУ.

— Почему жители многоквартирных домов платят за уборку снега, а частный сектор ждет, когда придет кто-то и начнет убирать. Жители частного сектора даже не хотят прочистить водопропускные канавы и трубы. И это проблема. Народ ждет чего-то сверху, а потом начинает жаловаться на власть, руководителей города. Но у города возможности ограничены. Я езжу по всем заявкам и смотрю. Если житель палец о палец не ударил, я развернусь и не буду ему помогать. Это элементарные вещи. Я прекрасно знаю, как в субботник частный сектор поступает — вытаскивают старые кресла, холодильники, диваны на обочины. И сидят ждут, когда это все увезут, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 18 марта Максим Совбанов.

Максим Совбанов отметил, что кроме паводка, УЖКХ нужно заниматься и восстановлением дорожного полотна. Срочно заделывать ямы. Со дня на день ждут запуска асфальтного завода.

Начальник УЖКХ еще раз подчеркнул, что ЦМУ работает по плану, и если поступает заявка по адресу, находящемуся совсем в другом конце города, то рабочие не могут бросить работу на своем участке и помчаться на другой.

Немало нареканий со стороны жителей вызывает то, что проходящий по улице грейдер заваливает проходы к домам.

— У нас первоочередная задача — прочистить дороги, чтобы был проезд для скорой помощи, пожарных и так далее. А жители пусть немного входы сами почистят. Мы же не волшебники. Проводим много работы. Думаю, что это видно по городу, — акцентировал Совбанов.