Наноматериал для щадящей химиотерапии при лечении рака создали в России

Сейчас химики и медики ведут совместную работу над тем, чтобы научиться управлять материалом, в частности, установить так называемую скорость, с которой композит отдает лекарство.

Сейчас химики и медики ведут совместную работу над тем, чтобы научиться управлять материалом

Ученые Кабардино-Балкарской Республики (КБР) создали материал для уменьшения действия химии на органы при лечении онкологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), проректора вуза по науке Светлану Хаширову.

По ее словам, это многофункциональный полимерный наноматериал — нетоксичный белый порошок, легко растворяющийся в воде или физрастворе, способный минимизировать воздействие химии на здоровые органы при лечении рака. Новый материал позволит максимально концентрировать всю дозу лекарства на больном органе.

«Материал представляет собой полимерный нанокомпозит, который, попадая в организм, способен концентрироваться в определенных органах и нести на себе лекарства, — рассказала Светлана Хаширова. — Композит можно использовать в качестве транспортировщика, который будет доставлять лекарственные средства к больным органам и поможет в лечение рака. Воздействие на больной орган будет усиливаться, а организм будет меньше страдать от последствий химиотерапии».

Пока известно немного полимерных материалов, имеющих реальный интерес для практической медицины. Этот композит способен находиться в организме длительное время, постепенно отдавая лекарство клетке-мишени.

Сейчас химики и медики ведут совместную работу над тем, чтобы научиться управлять материалом, в частности, установить так называемую скорость, с которой композит отдает лекарство.

Ученым еще предстоит определить, в каких органах полимерный материал способен оседать в зависимости от структуры, чтобы лечить пораженные органы с максимальной точностью.

Источник: РГ