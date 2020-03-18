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Масок и антисептиков нет около месяца в аптеках в центре Бердска. Когда будут — неизвестно

12:45 18.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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В качестве антисептиков директор сети аптек «Бердская» Ольга Калганова предлагает использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина, маски делать самим из семи слоев марли.

Масок и антисептиков нет около месяца в аптеках в центре Бердска. Когда будут неизвестно
В аптеках Бердска немноголюдно

Днем, 18 марта в аптеках не многолюдно. Горожане без очередей покупают лекарства. «Курьер. Среда. Бердск» узнал есть ли в аптеках медицинские маски и антисептики?

По словам фармацевта Ларисы Сергуновой, на улице Ленина в аптеке «Бердская» антисептических средств нет несколько дней, масок чуть больше. Но люди каждый день спрашивают эти товары.

В аптеке ИП «Кандакова» по улице Ушакова аналогичная ситуация.

— У нас нет в наличии масок и антисептических средств. У наших поставщиков масок и антисептиков тоже нет. Такая ситуация наблюдается последние две недели. Люди подходят, спрашивают. На прошлой неделе антисептики еще были, они пропали дня три назад,- сообщила заведующая аптекой Марина Семенова «ИП Кандакова».

А аптеке «Пульс» на Лелюха лекарственных средств предостаточно, а масок и антисептиков нет.

В качестве антисептиков директор сети аптек «Бердская» Ольга Калганова предлагает использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина, «Мирамистин». Можно купить раствор борной кислоты, настойку фурацилина. По словам Ольги Алексеевны, в некоторых аптеках можно еще найти остатки масок.

Когда в аптеках появятся медицинские маски вопрос остается открытым. Специалист аптеки советует горожанам самим изготовить маску из семи слоев марли.

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От редакции

Вам удалось найти медицинские маски и антисептики в аптеках Бердска?

Аноним, 18 марта 2020 13:12
По сети гуляет видео, как сделать маску эффективную и длительного ношения с помощью гигиенических прокладок! Как всегда голь на выдумку хитра! Рекомендую...
Новый мэр, 18 марта 2020 13:36
Новых или б/у?

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