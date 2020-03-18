Масок и антисептиков нет около месяца в аптеках в центре Бердска. Когда будут — неизвестно

В качестве антисептиков директор сети аптек «Бердская» Ольга Калганова предлагает использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина, маски делать самим из семи слоев марли.

В аптеках Бердска немноголюдно

Днем, 18 марта в аптеках не многолюдно. Горожане без очередей покупают лекарства. «Курьер. Среда. Бердск» узнал есть ли в аптеках медицинские маски и антисептики?

По словам фармацевта Ларисы Сергуновой, на улице Ленина в аптеке «Бердская» антисептических средств нет несколько дней, масок чуть больше. Но люди каждый день спрашивают эти товары.

В аптеке ИП «Кандакова» по улице Ушакова аналогичная ситуация.



— У нас нет в наличии масок и антисептических средств. У наших поставщиков масок и антисептиков тоже нет. Такая ситуация наблюдается последние две недели. Люди подходят, спрашивают. На прошлой неделе антисептики еще были, они пропали дня три назад,- сообщила заведующая аптекой Марина Семенова «ИП Кандакова».

А аптеке «Пульс» на Лелюха лекарственных средств предостаточно, а масок и антисептиков нет.

В качестве антисептиков директор сети аптек «Бердская» Ольга Калганова предлагает использовать перекись водорода, раствор хлоргексидина, «Мирамистин». Можно купить раствор борной кислоты, настойку фурацилина. По словам Ольги Алексеевны, в некоторых аптеках можно еще найти остатки масок.

Когда в аптеках появятся медицинские маски вопрос остается открытым. Специалист аптеки советует горожанам самим изготовить маску из семи слоев марли.