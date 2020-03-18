Каков размер пособия по беременности и родам в 2020 году?

Размер пособия по беременности и родам зависит от наличия и размера заработка за два года, предшествующих году ухода в декрет, режима работы, страхового стажа. Примеры расчета.

Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, вы трудились, то размер пособия будет определен исходя из размера среднего дневного заработка за этот период

Размер пособия по беременности и родам зависит от наличия и размера заработка за два года, предшествующих году ухода в декрет, режима работы, страхового стажа.



1. Размер пособия при стандартной ситуации



Если в течение 24 месяцев, предшествующих году, в котором начнется декретный отпуск, вы трудились, то размер пособия будет определен исходя из размера среднего дневного заработка за этот период. Для этого вся сумма начисленных выплат за два предыдущих года, на которые начислены страховые взносы в ФСС РФ, будет поделена на общее количество календарных дней в этом периоде. Затем полученная величина умножается на количество дней предстоящего отпуска по беременности и родам (ч. 1, 2, 3.1, 5 ст. 14 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ; п. 2 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375).При этом количество календарных дней расчетного периода определяется с учетом особенности високосного года. То есть расчетный период может составить 731 календарный день, если один год високосный, а также 732 календарных дня, если оба года високосные (Письмо ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л; Информация ФСС РФ).В общем случае — когда ожидается один ребенок и роды проходят нормально — продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 140 дней; при многоплодной беременности, осложненных родах продолжительность отпуска может увеличиться до 156 — 194 дней (ст. 255 ТК РФ).Если в течение двух предшествующих лет вы периодически уходили на больничный, то суммы начисленных пособий по временной нетрудоспособности, а также дни, приходящиеся на больничный, будут исключены при расчете среднего дневного заработка (ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 15(2) Положения).

2. Размер пособия, если в течение последних двух лет вы находились в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком



Если в течение двух предшествующих лет или одного из этих годов вы находились в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, для расчета среднего дневного заработка вы можете выбрать соответственно два или один календарный год, предшествующий двум последним годам перед текущим отпуском по беременности и родам. Это нужно указать в письменном заявлении работодателю. Однако ваше заявление будет удовлетворено, только если замена расчетного периода приведет к увеличению размера пособия (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ).

3. Размер пособия, если вы трудитесь неполное рабочее время

Если в расчетном периоде вы работали на условиях неполного рабочего дня либо неполной рабочей недели, средний заработок будет исчислен пропорционально нормальной продолжительности рабочего времени.

4. Минимальный размер пособия

Если до ухода в декрет ваш общий страховой стаж составляет менее 6 месяцев, размер пособия не превысит МРОТ за каждый календарный месяц отпуска. Если вам начисляются районные коэффициенты, размер пособия за месяц будет увеличен на размер таких коэффициентов (ч. 3 ст. 11 Закона N 255-ФЗ; п. 20 Положения).



Также исходя из МРОТ вам будет начисляться пособие, если вы в расчетном периоде не имели заработка или же фактический средний ежемесячный заработок в расчетном периоде в расчете на полный календарный месяц получится меньше МРОТ (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 15(3) Положения).

Справка. Минимальный размер оплаты труда

С 01.01.2020 МРОТ составляет 12 130 руб., с 01.01.2019 по 31.12.2019 МРОТ составлял 11 280 руб., в период с 01.05.2018 по 31.12.2018 — 11 163 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ; Закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ; Закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ).

5. Максимальный размер пособия

В любом случае размер среднего дневного заработка для исчисления пособия не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам (ч. 3.3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 6 ст. 421 НК РФ).



Предельный размер базовой суммы для начисления страховых взносов за 2018 г. — 815 000 руб., за 2019 г. — 865 000 руб., за 2020 г. — 912 000 руб. (Постановления Правительства РФ от 15.11.2017 N 1378, от 28.11.2018 N 1426, от 06.11.2019 N 1407).Максимальный средний дневной заработок для расчета пособия в 2020 г. равен 2 301,37 руб. ((815 000 + 865 000) / 730 дн.).Даже если за два предыдущих года (2018 и 2019 гг.) вы заработали, к примеру, 2 000 000 руб. и не были на больничном, предельная сумма пособия, которая может быть выплачена при нормальном течении беременности и родов исходя из 140 дней декрета, составит 322 191,8 руб. (2 301,37 руб. x 140 дн.).Если же ваш доход за каждый расчетный год окажется менее предельного значения, к расчету будет принята фактическая сумма заработка.

Примеры. Расчет пособия по беременности и родам



Пример 1. Работница уходит в отпуск по беременности и родам в 2020 г., сумма ее заработка в 2018 г. составила 480 000 руб., в 2019 г. — 545 000 руб.Размер среднего дневного заработка равен 1 404,11 руб. ((480 000 руб. + 545 000 руб.) / 730 дн.)).Размер пособия по беременности и родам составит:1 404,11 руб. x 140 дн. = 196 575,4 руб.

Пример 2. Работница уходит в отпуск по беременности и родам в 2020 г., ее заработок за 2018 г. составил 450 000 руб., за 2019 г. — 510 000 руб. При этом работница находилась на больничном в 2018 г. — 19 календарных дней, в 2019 г. — 20 календарных дней.



Дни временной нетрудоспособности и суммы выплаченного за это время пособия в расчете размера пособия по беременности и родам не учитываются.Размер среднего дневного заработка равен 1 389,29 руб. ((450 000 руб. + 510 000 руб.) / (730 дн. — 19 дн. — 20 дн.)).Размер пособия по беременности и родам составит:1 389,29 руб. x 140 дн. = 194 500,6 руб.

Пример 3. Работница уходит в отпуск по беременности и родам в 2020 г., в 2018 — 2019 гг. она находилась в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком, заработок за 2016 г. составил 400 000 руб., за 2017 г. — 460 000 руб.



Размер среднего дневного заработка при использовании в качестве расчетного периода 2016 — 2017 гг. равен 1 176,47 руб. ((400 000 руб. + 460 000 руб.) / 731 д.).Размер пособия по беременности и родам составит:1 176,47 руб. x 140 дн. = 164 705,8 руб.

Обратите внимание! Пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультан.Плюс/Азбука права