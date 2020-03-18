Каков размер пособия по беременности и родам в 2020 году?

Размер пособия по беременности и родам зависит от наличия и размера заработка за два года, предшествующих году ухода в декрет, режима работы, страхового стажа.
1. Размер пособия при стандартной ситуации
При этом количество календарных дней расчетного периода определяется с учетом особенности високосного года. То есть расчетный период может составить 731 календарный день, если один год високосный, а также 732 календарных дня, если оба года високосные (Письмо ФСС РФ от 03.03.2017 N 02-08-01/22-04-1049л; Информация ФСС РФ).
В общем случае — когда ожидается один ребенок и роды проходят нормально — продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 140 дней; при многоплодной беременности, осложненных родах продолжительность отпуска может увеличиться до 156 — 194 дней (ст. 255 ТК РФ).
Если в течение двух предшествующих лет вы периодически уходили на больничный, то суммы начисленных пособий по временной нетрудоспособности, а также дни, приходящиеся на больничный, будут исключены при расчете среднего дневного заработка (ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 15(2) Положения).
2. Размер пособия, если в течение последних двух лет вы находились в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком
3. Размер пособия, если вы трудитесь неполное рабочее время
Если в расчетном периоде вы работали на условиях неполного рабочего дня либо неполной рабочей недели, средний заработок будет исчислен пропорционально нормальной продолжительности рабочего времени.
4. Минимальный размер пособия
Если до ухода в декрет ваш общий страховой стаж составляет менее 6 месяцев, размер пособия не превысит МРОТ за каждый календарный месяц отпуска. Если вам начисляются районные коэффициенты, размер пособия за месяц будет увеличен на размер таких коэффициентов (ч. 3 ст. 11 Закона N 255-ФЗ; п. 20 Положения).
Справка. Минимальный размер оплаты труда
С 01.01.2020 МРОТ составляет 12 130 руб., с 01.01.2019 по 31.12.2019 МРОТ составлял 11 280 руб., в период с 01.05.2018 по 31.12.2018 — 11 163 руб. (ст. 1 Закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ; Закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ; Закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ).
5. Максимальный размер пособия
В любом случае размер среднего дневного заработка для исчисления пособия не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам (ч. 3.3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 6 ст. 421 НК РФ).
Максимальный средний дневной заработок для расчета пособия в 2020 г. равен 2 301,37 руб. ((815 000 + 865 000) / 730 дн.).
Даже если за два предыдущих года (2018 и 2019 гг.) вы заработали, к примеру, 2 000 000 руб. и не были на больничном, предельная сумма пособия, которая может быть выплачена при нормальном течении беременности и родов исходя из 140 дней декрета, составит 322 191,8 руб. (2 301,37 руб. x 140 дн.).
Если же ваш доход за каждый расчетный год окажется менее предельного значения, к расчету будет принята фактическая сумма заработка.
Примеры. Расчет пособия по беременности и родам
Размер среднего дневного заработка равен 1 404,11 руб. ((480 000 руб. + 545 000 руб.) / 730 дн.)).
Размер пособия по беременности и родам составит:
1 404,11 руб. x 140 дн. = 196 575,4 руб.
Пример 2. Работница уходит в отпуск по беременности и родам в 2020 г., ее заработок за 2018 г. составил 450 000 руб., за 2019 г. — 510 000 руб. При этом работница находилась на больничном в 2018 г. — 19 календарных дней, в 2019 г. — 20 календарных дней.
Размер среднего дневного заработка равен 1 389,29 руб. ((450 000 руб. + 510 000 руб.) / (730 дн. — 19 дн. — 20 дн.)).
Размер пособия по беременности и родам составит:
1 389,29 руб. x 140 дн. = 194 500,6 руб.
Пример 3. Работница уходит в отпуск по беременности и родам в 2020 г., в 2018 — 2019 гг. она находилась в отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком, заработок за 2016 г. составил 400 000 руб., за 2017 г. — 460 000 руб.
Размер пособия по беременности и родам составит:
1 176,47 руб. x 140 дн. = 164 705,8 руб.
Обратите внимание! Пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).
Материал подготовлен специалистами Консультан.Плюс/Азбука права