Как разделить квартиру, находящуюся в долевой собственности?

Если разделить квартиру в натуре нельзя, можно определить порядок пользования квартирой. Также собственник, заинтересованный в выделе своей доли, имеет право на выплату ему компенсации остальными сособственниками.

По общему правилу имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними, а при недостижении такого соглашения — в судебном порядке

Разделить квартиру в натуре можно только при наличии технической возможности. Раздел осуществляется по соглашению между собственниками или по решению суда.

Если разделить квартиру в натуре нельзя, можно определить порядок пользования квартирой. Также собственник, заинтересованный в выделе своей доли, имеет право на выплату ему компенсации остальными сособственниками.

Условия для раздела квартиры в натуре



По общему правилу имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними, а при недостижении такого соглашения — в судебном порядке (п. п. 1, 3 ст. 252 ГК РФ).Следует учесть, что на практике суды часто отказывают в удовлетворении иска о разделе квартиры в натуре, так как большинство квартир можно отнести к неделимому имуществу (п. 1 ст. 133 ГК РФ).Разделить в натуре квартиру, находящуюся в общей долевой собственности, можно только при одновременном соблюдении следующих условий (п. 3 ст. 252 ГК РФ; п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8; п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996; Апелляционные определения Московского областного суда от 11.04.2018 по делу N 33-11203/2018, от 28.05.2018 по делу N 33-12328/2018; Апелляционное определение Московского городского суда от 06.06.2019 по делу N 33-24556/2019):1)имеется техническая возможность:— передать участникам долевой собственности отдельные изолированные помещения, каждое из которых включает в себя как жилые, так и подсобные помещения (коридор, кухню, санузел и др.);— оснастить выделяемые помещения обособленными системами водо-, тепло- и электроснабжения, канализацией;— оборудовать отдельные входы для каждого из выделяемых помещений;2)раздел квартиры не нанесет ей несоразмерного ущерба (например, невозможность использования по целевому назначению, ухудшение технического состояния и т.п.);3)выделяемые части соответствуют установленным техническим и санитарно-гигиеническим требованиям (в частности, по площади и освещенности передаваемых помещений);4)проведение переустройства и перепланировки, необходимых для раздела квартиры на самостоятельные жилые помещения (перемещение мокрых зон, вмешательство в архитектуру коммуникаций, перенос стен и дверных проемов и т.д.):— безопасно, соответствует установленным строительным нормам и правилам;— не затрагивает права и законные интересы остальных жильцов многоквартирного дома (в частности, в случае переноса проемов входных дверей) либо согласовано с ними.

Порядок раздела квартиры в натуре

Если раздел квартиры в натуре возможен и все участники долевой собственности согласны на это, между ними заключается соглашение, в котором определяются способ и условия раздела.

Если же достичь соглашения с остальными сособственниками не удалось, участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли в судебном порядке (п. п. 1, 3 ст. 252 ГК РФ).



Наличие технической возможности для раздела квартиры в натуре устанавливается по результатам назначенной судом строительно-технической экспертизы и представленного экспертного заключения (ст. 79 ГПК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.10.2014 N 4-КГ14-24).Если для формирования в результате раздела изолированных жилых помещений необходимо провести работы по переустройству и (или) перепланировке, необходимо согласовать такие работы с уполномоченным органом местного самоуправления (ч. 1, 6 ст. 26, ч. 1 ст. 28 ЖК РФ).Образованные в результате раздела жилые помещения после их постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на них становятся самостоятельными объектами гражданских прав. При этом кадастровый учет и регистрация права общей долевой собственности на исходную квартиру прекращаются (ст. 128 ГК РФ; п. 2 ч. 3 ст. 14, ч. 1 ст. 41 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ; Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N ОГ-Д23-3939).

Порядок действий при невозможности разделить квартиру в натуре

Если разделить квартиру, находящуюся в общей долевой собственности, нельзя, то возможны следующие варианты действий:



1.Любой из участников общей долевой собственности вправе заявить в суд требование об определении порядка пользования квартирой, если этот порядок не установлен соглашением сторон (ст. 247 ГК РФ; п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N2.Собственнику доли с его согласия остальными сособственниками может быть выплачена компенсация.Если доля собственника незначительна и он не имеет существенного интереса в пользовании квартирой, то суд может обязать остальных участников долевой собственности выплатить указанную компенсацию и без согласия этого собственника.Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании квартиры, решается судом в каждом конкретном случае после исследования и оценки представленных сторонами доказательств (п. п. 3, 4 ст. 252 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ NС получением компенсации собственник утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК РФ).Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права