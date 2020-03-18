Пьяная сибирячка усадила детей в автомобиль и поехала искать мужа

Усадила детей пьяной и попалась

Дорожные полицейские Красноярска по сообщению неравнодушного очевидца задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения, перевозившую троих детей.

Накануне в дежурную часть полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от гражданина о том, что на ул.Пограничников за рулём автомобиля «Хонда» водитель возможно находится в нетрезвом состоянии. Информация была оперативно передана ближайшему экипажу ДПС ГИБДД, который немедленно направился по указанному адресу и обнаружил подходящий по ориентировке автомобиль, который двигался в сторону Коркинского моста. Транспортное средство было задержано. За рулём «Хонда Цивик» оказалась женщина 1984 г.р. с признаками алкогольного опьянения. С ней в автомобиле находились трое детей, 9-ти, 15-ти и 16-ти лет. Автоинспекторы провели освидетельствование водителя, которое подтвердило состояние опьянения – 0,87 мг/л. Также информация об инциденте передана сотрудниками ГИБДД в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки.

Транспортное средство было помещено на спецстоянку.

Госавтоинспекция выражает благодарность бдительному гражданину и напоминает, что управление транспортом в нетрезвом состоянии является грубейшим нарушением ПДД и может стать причиной трагедии на дороге.

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю