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Расстреляли автосалон и сожгли две машины на парковке шестеро мужчин в Москве

13:15 18.03.2020 Фото: ГУ МВД по Московской области
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Полиция задержала злоумышленников.

Расстреляли автосалон и сожгли две машины на парковке шестеро мужчин в Москве
Расстрел автосалона произошел на юге Москвы

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хулиганстве и поджоге транспортных средств.

По имеющейся информации, злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись. Через несколько дней они вернулись на место преступления и подожгли две машины, припаркованные на территории дилерского центра. Спустя еще неделю подозреваемые снова открыли стрельбу по салону. В этот раз, совершив не менее четырнадцати выстрелов, мужчины повредили восемь легковых автомобилей.

Следственным управлением УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 213 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки. Также изъяты транспортные средства, которые, предположительно, использовались подозреваемыми.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД по Московской области

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