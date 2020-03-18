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На 30 дней на въезд закрыл границы Евросоюз

13:35 18.03.2020 Фото: pixabay.com
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Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

На 30 дней на въезд закрыл границы Евросоюз
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«Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран», — сказала канцлер журналистам во вторник.

По ее словам, предполагается ввести «запрет на въезд с небольшими исключениями» на срок в 30 дней. Меркель подчеркнула, что Германия начнет реализовывать этот запрет немедленно.

Как разъяснило министерство внутренних дел ФРГ, запрет на въезд коснется всех видов транспорта, но не будет распространяться на граждан Германии. Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах. Остальным на границе откажут во въезде.

Как отметила фон дер Ляйен, страны ЕС поддержали временное закрытие границ союза единогласно.

«Мы получили поддержку от государств-членов (ЕС — ИФ), и теперь в их обязанность входит претворять в жизнь эти меры. Они (страны — ИФ) заявили, что немедленно сделают это», — сказала глава Еврокомиссии.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель перечислил приоритеты Евросоюза в борьбе с эпидемией коронавируса, первым из которых он назвал ограничение распространения заболевания. Поэтому, по его словам, было решено «усилить внешние границы, применив временное скоординированное ограничение на 30 дней необязательных поездок в ЕС на основе предложенного комиссией подхода».

Вторым приоритетом он назвал закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. В-третьих, ЕС будет поддерживать научные исследования в поисках средств против коронавируса.

В-четвертых, будет организована борьба против социально-экономических последствий этого кризиса, и европейские лидеры поддержали намеченные накануне Еврогруппой меры, объявленные в ее итоговом заявлении, а также поручили ей продолжать эту работу.

Не менее важным Мишель назвал пятый приоритет, в связи с которым в видеоконференции участвовал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Речь идет о координации действий посольств стран ЕС и представительств Евросоюза в третьих странах и Европейской внешнеполитической службы по вывозу находящихся там граждан государств союза на родину.

Глава Евросовета также сообщил, что намечавшийся 26-27 марта в Брюсселе саммит ЕС не состоится в форме традиционного совещания глав государств и правительств. Вместо него будет организована еще одна видеоконференция европейских лидеров.

Источник: Интерфакс

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