Первые симптомы коронавируса назвал заболевший петербуржец Петр Тюшкевич: Давление в верхней части груди, першение в горле и температура

После возвращения из Франции Петр самостоятельно решил провериться на коронавирус, тест показал положительный результат. Уже через день появились первые симптомы: першение в горле, сухой кашель, давление в верхней части грудной клетки и температура, которая очень плохо снижается таблетками.
Известный спортсмен по кайтсерфингу всем советует оставаться дома и избегать людных мест, дабы защитить себя от заражения. В своем instagram заболевший пишет следующее:
Заболел в общем короновирусом) лежу в инфекционке. теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России😂😂 но не переживайте врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею👍🏻👍🏻👍🏻 Паники нет, но на самом деле старайтесь ПОМЕНЬШЕ ХОДИТЬ В ЛЮДНЫЕ МЕСТА И ПОСИДИТЕ ДОМА
Все ради хайпа