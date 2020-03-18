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Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус

20:50 18.03.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B9wyAF3IHNt/
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Госпитализированный мужчина дал рекомендации, которые получает от врачей. Данные советы помогут выявить начальную стадию пневмонии и облегчить кашель болеющим пневмонией.

Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус
Кашель, боль в горле и першение могут быть первыми признаками коронавируса

Ранее мы писали о первых симптомах коронавируса от заразившегося в Барселоне Виталия. Через 3 дня после прилета из Барселоны у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение. Его госпитализировали в больницу, после положительного результата анализа.
Позже, госпитализированный мужчина дал рекомендации, которые получает от врачей. Данные советы помогут выявить начальную стадию пневмонии и облегчить кашель болеющим пневмонией.

Болезнь может вообще без симптомов протекать или как орви. Важно не пропустить начальную фазу пневмонии и не дотянуть до острого респираторного синдрома.

Если у Вас: Кашель сухой, затруднено дыхание. Можно проверить так: глубоко вдыхаете, на 10 сек задержите дыхание, если при выдохе кашель — причина для беспокойства.

Для того кто на ногах с пневмонией-
Упражнения такие: глубокий вдох, при этом выпячиваем максимально живот, потом максимальный выдох, при этом втягиваем живот, руками помогаем втянуть сильнее, надавливая. Задача чтоб сработала диафрагма и поступила вентиляция в легкие в поражённые участки. Так же хлопки ладонью, ладонь лодочкой, по груди и спине( это сложно если вы одни). Помогает отделять мокроту. Необходимо делать как можно чаще. 10 вдох выдох каждые 1.5ч.

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От редакции

Если найдете у себя симптомы ОРВИ пойдете проверяться на коронавирус?

Регина, 18 марта 2020 23:28
Нет
Аноним, 18 марта 2020 23:33
НВР:
Ну если температура будет сорок градусов или 39 с хвостиком ! И тогда вызову врача на дом ! Проверяться не вижу смысла !

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