Кашляете? Болеющий коронавирусом россиянин рассказал, как самостоятельно проверить кашель на коронавирус

Ранее мы писали о первых симптомах коронавируса от заразившегося в Барселоне Виталия. Через 3 дня после прилета из Барселоны у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение. Его госпитализировали в больницу, после положительного результата анализа.

Позже, госпитализированный мужчина дал рекомендации, которые получает от врачей. Данные советы помогут выявить начальную стадию пневмонии и облегчить кашель болеющим пневмонией.

Болезнь может вообще без симптомов протекать или как орви. Важно не пропустить начальную фазу пневмонии и не дотянуть до острого респираторного синдрома.

Если у Вас: Кашель сухой, затруднено дыхание. Можно проверить так: глубоко вдыхаете, на 10 сек задержите дыхание, если при выдохе кашель — причина для беспокойства.

Для того кто на ногах с пневмонией-

Упражнения такие: глубокий вдох, при этом выпячиваем максимально живот, потом максимальный выдох, при этом втягиваем живот, руками помогаем втянуть сильнее, надавливая. Задача чтоб сработала диафрагма и поступила вентиляция в легкие в поражённые участки. Так же хлопки ладонью, ладонь лодочкой, по груди и спине( это сложно если вы одни). Помогает отделять мокроту. Необходимо делать как можно чаще. 10 вдох выдох каждые 1.5ч.