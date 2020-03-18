Першение в горле, насморк, слабость в теле: первые симптомы коронавируса от заболевшего россиянина

Заболевший коронавирусом россиянин рассказывает о своем состоянии

На 17 марта по данным ВОЗ за сутки обнаружено 11 526 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция уже обнаружена в 159 разных странах. На данный момент умерло 7861 человек. В России 114 заразившихся, за сутки новые случаи заболевания обнаружены в 15 регионах.

В социальной сети instagram молодой мужчина Виталий делится с подписчиками своим самочувствием, описывает симптомы и ход течения заболевания. Через 3 дня после прилета из Барселоны у молодого человека поднялась температура и появилась боль в горле и першение. Вот что он описывает на личной странице:

Как только поднялась температура 13 марта, с утра я позвонил на горячую линию, они рекомендовали сразу позвонить в скорую. Набрал 103 и рассказал, что вернулся из Испании, что поднялась температура. Через 30 минут приехала бригада в белых защитных костюмах, заполнили постановление, узнали номер рейса, взяли мазки из носа и горла у меня и у жены. Они сказали ждать результатов 2-3 дня, если будут положительные, то нам позвонят. Сказали, что повторные анализы должны взять через 5-6 дней. Но уже в воскресенье без предупреждения приехала вторая бригада, которая взяла ещё раз анализы у обоих. В этот же день мне позвонили и сказали, что мои анализы предварительно положительные и сказали, что отправят за мной бригаду скорой, чтобы забрать в больницу. Через 30 минут за мной приехали и забрали.