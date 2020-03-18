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75 дней до Победы: от фронта еще далеко, продвигаемся ближе

16:30 18.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Георгий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: от фронта еще далеко, продвигаемся ближе
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: от фронта еще далеко, продвигаемся ближе

75 дней до Победы: от фронта еще далеко, продвигаемся ближе75 дней до Победы: вернуться бы живомуЕщё 20 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1943/15 мая
Здравствуйте, многоуважаемая моя жена Шура и милые мои дети Боря, Миша, Галя. Шлю я вам свой отцовский для детей, для жены мужской горячий сердечный привет! И желаю в вашей жизни всего хорошего! Счастливо прожить без меня и в скором времени встретить меня. Ну, не знаю, может увидимся. Пока жив, здоров. От фронта еще далеко, но все продвигаемся ближе.

Ну, Шура, переживай, пока твоя судьба. Хотелось бы узнать как вы живете. Письма от вас не получил, потому что нету точного адреса.

Ну пока, пишите на этот адрес. Может получу. Ну пока. Писать нечего. Сообщаю, то что уже перегоняют из части в часть. Уже в четвертой части на которых отсортировывают. Меня пока еще нет. Пожалуй, останусь в этой, но точно. Не знаю, могут отправить в другую. Хотелось бы узнать, где Федор и брат Александр. Федор все же он писал.
Пока, до свидания, остаюсь жив, здоров. Писем писал я вам только три письма, но писать пока нечего. Когда уже останусь в одной части — тогда буду писать чаще. Целую всех.

Ново.Сиб.Область
Город Новосибирск

Поселок Бердск
Обская улица дом 20
Потаповой Шуре
___________________________________
43 737 Полевая почта Д

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