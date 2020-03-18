Скатилась по скользким ступеням на светофоре и рухнула на проезжую часть жительница Бердска

Получила растяжение связок.Теперь бердчанка с осторожностью пробирается к покрытой льдом остановке общественного транспорта и боится получить еще одну травму.

Остановка общественного транспорта «Ул. Кирова» вся покрыта льдом

Остановка общественного транспорта «Ул. Кирова» вся покрыта льдом

Прогулка по городу 15 марта завершилась травмой для жительницы Бердска.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Юлия Петровна, несчастный случай с ней произошел на перекрестке ул. Первомайской и Комсомольской. Она спускалась по ступенькам в сторону рынка, подскользнулась и упала.

По словам Юлии Петровны, она упала на дорогу и не могла даже подняться. Боль в колене была просто невыносимой. Правда, попались отзывчивые люди. К ней сразу же подскочили двое молодых людей и помогли подняться. Подошла девушка и предложила отвезти в больницу.

— Девушка вместе со своим мужем отвезла меня в приемный покой. И даже там не оставили — возили меня на каталке. А я находилась в шоковом состоянии, даже не спросила, как их зовут и не запомнила номер автомобиля, — вспомнила бердчанка.

В итоге врачи сказали, что Юлия Петровна при падении растянула связки. Оказали ей первую помощь и отправили домой. 46-летнюю бердчанку из больницы забрала дочь.

— Хорошо, что еще ничего не переломала, — вздохнула Юлия Петровна.

Юлия Петровна призывает городские службы с большим вниманием относится к содержанию пешеходных переходов, особенно их посыпке, а еще обратить свой взор на остановки общественного транспорта.

— Остановка «Ул. Кирова» — сплошной лед. Мало того, идешь с тротуара — там бугор снега лежит. И на самой остановке — лед. У меня нога в наколеннике. И на все это даже смотреть страшно. Не дай Бог упасть повторно, и получить еще одну травму. Пусть остановку хоть песочком посыплют, возмущалась бердчанка.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, они почти ежедневно проводят мониторинг состояния остановочных павильонов на предмет очистки снега, внешнего состояния, а также наличие надписей. Если возникают замечания, то передают их либо в Центр муниципальных услуг, либо владельцам торговых точек, расположенных на остановочных платформах.

По словам Надежды Нятиной, сейчас сложилась такая погода, что угнаться за ней коммунальщики порой не успевают. И температурный режим может меняться по несколько раз на дню. То лед растает, то вода замерзнет.

— Ситуацию с остановкой мы взяли на контроль, — заверила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Валерьевна.